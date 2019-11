Pressemitteilung BoxID: 774576 (EUROSPORT - A Discovery Brand)

Voss-Tecklenburg exklusiv bei Eurosport: "Wollen zeigen, dass wir immer noch zur absoluten Weltspitze gehören"

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg fiebert dem Auftritt der deutschen Frauen-Nationalmannschaft im ausverkauften Wembley-Stadion gegen England entgegen. Im ersten Teil des exklusiven Eurosport-Interviews spricht die 51-Jährige über die Bedeutung des Spiels für die DFB-Elf und auf welche Spielerinnen es im Duell mit dem WM-Vierten besonders ankommt.

Die Partie zwischen England und Deutschland wird am Samstag ab 18:15 Uhr live bei Eurosport 1 zu sehen sein.



Martina Voss-Tecklenburg über ...



... das letzte Länderspiel des Jahres vor Rekordkulisse gegen England:

"Es wird ein besonderes Spiel, ganz klar. Wembley, die Kulisse, ein Europarekord. Es kommen viele Komponenten zusammen. Es gibt nicht viele Spieler oder Trainer, die schon einmal vor 90.000 Zuschauern in Wembley aufgelaufen sind. Das merkt man auch in der Kommunikation mit den Spielerinnen. Sie freuen sich, bei so einem Ereignis dabei sein zu dürfen. Zudem ist die Vorfreude im Land des kommenden EM-Gastgebers spürbar und das ist ein sehr positives Gefühl."



... die Zielsetzung für das Spiel:

"Ich möchte von den Spielerinnen sehen, dass sie sich in solch einer Atmosphäre selbstbewusst präsentieren und mutig auftreten. Eine gute Körpersprache ist mir dabei sehr wichtig und dass wir in allen Phasen agieren und das Spiel gestalten wollen. Ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft das kann, trotz der Ausfälle. Dabei wird es spannend zu beobachten sein, wie besonders die jungen Spielerinnen mit dieser Situation umgehen."



... den Ausfall einiger Leistungsträgerinnen:

"Natürlich fehlen Almuth Schult, Giulia Gwinn oder Svenja Huth. Auf der anderen Seite kann es auch eine Chance für die Jungen sein. Vielleicht nehmen sie es sogar cooler als die Erfahrenen. Aber im Endeffekt ist es völlig egal, welche Spielerinnen auf dem Platz stehen. [...] Wichtig ist, dass wir Spielerinnen sehen, die Lust haben sich in solch einer Atmosphäre zu präsentieren und Verantwortung übernehmen. Das können beispielsweise Sara Däbritz oder Dzsenifer Marozsán sein. Aber auch junge Spielerinnen wie Torhüterin Merle Frohms wachsen mehr und mehr in diese Rollen hinein."



... den Freundschaftsspielcharakter im Prestigeduell:

"Von dem Begriff Freundschaftsspiel halte ich nicht viel. Für uns ist es ein Testspiel. Wir wollen jedes Spiel nutzen, um uns weiterzuentwickeln. Auf dem Platz wird es mit der Freundschaft schnell vorbei sein. Darüber hinaus treffen wir auf den WM-Vierten, der sich über die letzten Jahre enorm entwickelt hat und uns alles abverlangen wird. Dennoch wollen wir zeigen, dass wir immer noch zur absoluten Weltspitze gehören. Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2021 in England wird die Partie für uns eine ganz wichtige Erfahrung sein."



Die Zitate sind frei verfügbar zur redaktionellen Berichterstattung bei entsprechender Quellenkennzeichnung. Das ausführliche Interview ist ab sofort auf Eurosport.de verfügbar.

