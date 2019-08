Pressemitteilung BoxID: 762014 (EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG)

EUROBAUSTOFF Marketing bietet neue Dienstleistung

Social Media mit System

Für 90% der deutschen Internetnutzer ist Social Media fester Bestandteil des Alltags. Allein auf Facebook sind 32 Millionen Nutzer aktiv. Instagram setzt mit mittlerweile über 15 Millionen aktiven Nutzern seinen Aufwärtstrend fort. Kurz gesagt: Eine Präsenz in den sozialen Netzwerken lässt sich für Unternehmen kaum mehr wegdenken. Und genau dafür stellt die Kooperation EUROBAUSTOFF ihre Gesellschafter auf. „Damit es den EUROBAUSTOFF Gesellschaftern leichter fällt, die Herausforderungen, die Social Media mit sich bringt, zu meistern, bietet die Kooperation ein Social Media Tool an. Es unterstützt sowohl beim Community Management als auch bei der allgemeinen Planung von Posts. Durch Schnittstellen zu Facebook, Instagram, YouTube und Co. werden alle Kanäle zentral in einem Tool verwaltet. Besonders bei einer Präsenz auf mehreren Kanälen bedeutet dies eine echte Zeitersparnis für die Gesellschafter“, erläutert Bereichsleiter Andreas Friederichs die Dienstleistung aus dem Bereich Marketing.



„Gerade angesichts steigender Zusatzaufgaben möchten wir unsere Fachhändler darin unterstützen, das Potenzial, die eigene Zielgruppe zu erreichen, voll und ganz auszuschöpfen – sei es zur Image-Pflege, zur Gewinnung von Neukunden oder für das Thema Bewerber-Marketing.“



Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten bietet die EUROBAUSTOFF ihren Gesellschaftern durch exklusive Post-Vorlagen für Facebook und Instagram. Neben Inhalten zu zentralen Maßnahmen und Kampagnen stehen beispielsweise Vorlagen zu saisonalen Themen, Sortimenten und Serviceleistungen, Stellenanzeigen oder Veranstaltungen bereit. Die Gesellschafter profitieren von rechtlich abgesichertem Content. Im Juli standen bereits mehr als 150 Vorlagen zur Verfügung, die von den Gesellschaftern nach Belieben abgeändert werden können. Die Inhalte werden laufend ergänzt, perspektivisch sollen auch ausgewählte Industriepartner Eingang in das Social Media Angebot finden. Für das kommende Jahr sind „Lieferanten-Vorlagen“ zur Ergänzung des bereits bestehenden Contents geplant.

