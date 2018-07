Startschuss: Kartenvorverkauf SIGNAL IDUNA CUP 2019 beginnt HEUTE!

Vom 07. – 10. März 2019 sind die Westfalenhallen wieder Gastgeber für das Top-Ereignis im internationalen Pferdesport in Deutschland: Der SIGNAL IDUNA CUP. Im Springsport zählt das hochkarätige Finale der Springsportserie MITSUBISHI MOTORS Masters League zum Höhepunkt des SIGNAL IDUNA CUP, im Bereich der Dressur stehen traditionelle Aufgaben bis zum Grand Prix Special auf dem Programm. Sichert euch schon jetzt Tickets für das Ereignis im Frühling!



Der Kartenvorverkauf für das Reitsportevent startet heute, den 10.07.2018. Tickets sind im Online-Shop unter www.eventim.de oder auch direkt bei den Westfalenhallen sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Telefonisch können unter 0231 1204 666 von Mo-Fr von 9-18 Uhr Karten bestellt werden. Seien Sie schnell und profitieren Sie bis zum 15. Oktober 2018 von 20% Frühbucherrabatt!



Der SIGNAL IDUNA CUP lockt neben den Reitsporteliten auch junge Nachwuchstalente im und unter dem Sattel nach Dortmund, die Westfalenhallen sind Standort für den DERBY Dressage Cup (Generation U25) und das Finale der Youngster Tour. Die Springsportserie MITSUBISHI MOTORS Masters League bringt mit ihrem Finale, welches im Rahmen des Großen Preis der Bundesrepublik ausgetragen wird, qualifizierte Top-Springreiter mit nach Dortmund. Im März ritt Denis Nielsen allen davon und gewann die Springsportserie vor einem begeisterten Publikum. Im Viereck gab Kristina Bröring-Sprehe dieses Jahr in Dortmund auf dem SIGNAL IDUNA CUP ihr fulminantes Comeback, sie gewann mit ihrem Hannoveraner Desperados sowohl den Grand Prix am Freitag, als auch das Grand Prix Special am Sonntag.



Zwischen den hochkarätigen Prüfungen lockt die vielfältige Ausstellung mit kulinarischen Highlights und Shoppingmöglichkeiten die Besucher zum Bummeln und Verweilen. Ob für den großen Hunger oder einfach nur zum Durst löschen, der gastronomische Treffpunkt mit seiner großzügigen Auswahl lässt keinen Wunsch offen. Die Reitsport-, Mode- und Lifestyle-Begeisterten sind im stilvollen Ambiente der Ausstellungswelt am richtigen Ort. Bei namenhaften Einzelhändlern können modische und funktionale Reitbekleidung gekauft und die neuesten Trends abseits des Sports entdeckt werden. Durch die Kombination aus Shopping und Gastronomie entsteht eine angenehme Atmosphäre mit einem einzigartigen Flair, die zu einem Besuch der besonderen Art einlädt! Weitere Informationen erhalten Sie unter www.escon-marketing.de

