DEL: Playoff-Kampf spannend wie nie!

DEL: Spannung im Playoff-Kampf

Der Playoff-Kampf in der Deutschen Eishockey Liga ist spannend wie nie! Die Top-3 Nürnberg, München und Berlin marschieren vorne weg, auch der Tabellenvierte Wolfsburg scheint sein Playoffticket gebucht zu haben. Doch dahinter herrscht ein Schlagabtausch um die restlichen Plätze, der es in sich hat.

Für acht Clubs ist, realistisch gesehen, noch alles drin. Den Tabellenfünften Schwenninger Wild Wings und den Zwölftplatzierten Adler Mannheim trennen derzeit lediglich acht Punkte. So eng ging es in der DEL-Geschichte zwölf Spieltage vor Hauptrundenende einer regulären Hauptrunde noch nie zu.

Auch der ERC Ingolstadt ist mitten drin in diesem Spannungsfeld, das vom direkten Viertelfinaleinzug (bis Platz 6) über die Startplätze in der ersten Playoffrunde (Ränge 7 mit 10) bis hin zum abrupten Saisonende (ab Platz 11) reicht. Erhöhte Herzschlagmomente verspricht der Blick auf den Spielplan: Ingolstadt trifft in sieben der ausstehenden Spiele noch auf direkte Konkurrenten.

„Wir wollen mit Heimsiegen die bestmögliche Basis für die Playoffs schaffen“, sagt Nicholas Rausch, Ticketmanager des ERC. „Vor der Olympia-Pause im Februar haben wir noch vier Heimspiele. Am Freitag empfangen wir Top-Team Eisbären Berlin, danach geht es in der Saturn Arena gegen drei direkte Konkurrenten: die Fischtown Pinguins Bremerhaven (19.01.), die Schwenninger Wild Wings (28.01.) und die Iserlohn Roosters (31.01.). Lassen Sie uns die Saturn Arena im Endspurt in eine Festung verwandeln!“

Auch ERC-Partner und Firmen-Gruppen unterstützen die Panther im Playoffkampf. So findet etwa am Mittwoch, den 31. Januar, gegen Iserlohn ein After-Work-Spieltag statt mit besonders günstigen Gruppentickets. An jenem Tag ist dazu die Handwerkskammer für München und Oberbayern Partner des Tages.

Nach der Pause haben die Panther noch drei Heimspiele: Krefeld (28.02.), Nürnberg (02.03.) und Köln (04.03.). Tickets für alle verbleibenden Heimspiele der Vorrunde erhalten Sie in allen gängigen Vorverkaufsstellen der Region Ingolstadt, im Fairplay Hockey Shop und unter www.erc-ingolstadt.de

Wer den ERC auswärts unterstützen will, kann mit den Happy Fans im Fan-Bus anreisen. Informationen und Buchungsmöglichkeiten finden Sie unter www.erci-fanprojekt.de/happy-fans/



Das Restprogramm des ERC Ingolstadt im Überblick (Heimspiele in gefetteter Schrift):

FR, 12.01.2018, 19.30 Uhr --- vs. Eisbären Berlin

SO, 14.01.2018, 14.00 Uhr --- vs. Düsseldorfer EG

FR, 19.01.2018, 19.30 Uhr --- vs. Fischtown Pinguins

SO, 21.01.2018, 16.30 Uhr --- vs. Grizzlys Wolfsburg

MI, 24.01.2018, 19.30 Uhr --- vs. Adler Mannheim

FR, 26.01.2018, 19.30 Uhr --- vs. Straubing Tigers

SO, 28.01.2018, 19.00 Uhr --- vs. Schwenninger Wild WingsMI, 31.08.2018, 19.30 Uhr --- vs. Iserlohn Roosters

FR, 02.02.2018, 19.30 Uhr --- vs. Augsburger Panther

MI, 28.02.2018, 19.30 Uhr --- vs. Krefeld PinguineFR, 02.03.2018, 19.30 Uhr --- vs. Thomas Sabo Ice TigersSO, 04.03.2018, 14.00 Uhr ---- vs. Kölner Haie

