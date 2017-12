Enchanting Travels: Reiseangebote zum Jahresende

Zum Jahresende präsentiert Spezialreiseveranstalter Enchanting Travels Sonderangebote für bezaubernde Reisen in exotische Länder. Bei Buchung bis zum 31. Dezember 2017 kann bei Individualreisen nach Tansania, Thailand und Nordindien bares Geld gespart werden!



Tansania: Wahre Wildnis, unberührtes Juwel & Inselparadis



Die magische Reise nach Tansania bietet Erlebnisse in der Wildnis von Ruaha mit eindrucksvollen Buschwanderungen und Bootssafaris im größten Tierreservat Afrikas. Das noch unberührte Juwel Selous ermöglicht naturnahe Abenteuer sowie romantische Segelfahren im Sonnenuntergang. Abgerundet wird die Reise mit endlosen Stränden, türkisem Meer und der tropischen Lagunenwelt von Ras Kutani.



Jetzt zum Angebotspreis von €5.500 statt €6.110! Die 12-tägige Reise kann gebucht werden unter https://www.enchantingtravels.de/reisen/afrika-reise/tansania-wahre-wild­nis-unberuehrtes-juwel-inselparadies/.



Four Seasons Exklusivangebot: Thailand Kulturreise mit Strandurlaub



Goldene Tempel, weiße Sandstrände, kulinarische Köstlichkeiten und herzliche Gastfreundschaft warten in Bangkok, Chiang Mai und Koh Samui. In 13 Tagen präsentiert das Four Seasons viele Höhepunkte Thailands und ermöglicht unbeschwerte, entspannte Tage in exklusiven Resorts.



Das Angebot ist jetzt für €6.230 statt €6.980 buchbar unter https://www.enchantingtrav­els.de/reisen/asien-reise/four-seasons-exklusivangebot-thailand-kulturreise-mit-strandurlaub/.



Luxus im Land der Maharadschas: Nordindien entdecken mit Oberoi Hotels



Diese abwechslungsreiche Reise führt zu den schönsten Orten und Sehenswürdigkeiten des goldenen Dreiecks und Rajasthans. Die Oberoi Hotels bieten dabei höchsten Komfort, luxuriöses Ambiente und exzellenten Service. Wunderbare Reiseerlebnisse werden komple­ttiert mit gebührenfreiem Mittagessen, traditionellen Weinproben und köstlichen Frühstücken im Kräutergarten der Oberoi Rajvilas.



Diese 12-tägige Reise kann sogar bis zum 31. Januar 2018 zum Angebotspreis von €5.721 statt €7.010 unter https://www.enchantingtravels.de/reisen/indien-reise/luxus-pur-im-land-der-maharadscha-nordindien-entdecken-mit-oberoi-hotels/ gebucht werden.



Enchanting Travels bietet maßgeschneiderte Fernreisen nach Asien und Indien, Afrika sowie Südamerika an. Das Unternehmen arbeitet stets daran, sein Angebot weiter auszubauen und nimmt laufend neue Destinationen und Erlebnisse in sein Portfolio auf, um seinen Kunden unvergleichliche und individuelle Reiseerlebnisse bieten zu können.



Weitere Informationenen und Inspiration finden Sie unter www.enchantingtravels.de.



Alle Reisen lassen sich den individuellen Wünschen anpassen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren