elasto form KG

Die elasto form KG ist ein unabhängiger Produzent von Kunststoffen und einer der führenden Lieferanten von Werbemitteln in Europa. Das 1980 gegründete Unternehmen beschäftigt zirka 450 Mitarbeiter an sieben Standorten. Neben seinem Hauptsitz in Sulzbach-Rosenberg in Deutschland unterhält elasto ein Technologiezentrum in Hohenstadt (Deutschland) sowie weitere Niederlassungen in Přestice (Tschechien) in Gorzów Wielkopolski (Polen), in Birmingham (UK), in Florenz (Italien) und in Hongkong (China). elasto folgt einem ganzheitlichen Ansatz. An seinem Hauptsitz in Sulzbach-Rosenberg erfolgt von der Produktion über die Veredelung bis zur Logistik alles aus einer Hand, Made in Germany. Mehr als 3.000 Unternehmen setzen auf elasto. Zu ihnen zählen u.a. Coca Cola, Nestlé und McDonalds.



Die 2020 gegründete Sparte elastocare ist spezialisiert auf Schutzprodukte wie zum Beispiel Atemschutzmasken, Schutzbrillen sowie Desinfektionsmittel. Die Atemschutzmasken sind zertifiziert nach EU-Verordnung und europäischer Norm. elasto ist offizieller Lieferant der Bundesregierung.



Weitere Informationen finden Sie unter www.elasto.de und elastocare.com