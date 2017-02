Vertrag von Sascha Eickel verlängert

Eintracht Braunschweig hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Nachwuchscheftrainer und U19-Coach Sascha Eickel um zwei weitere Jahre bis zum 30. Juni 2019 verlängert. Der 41-Jährige wechselte im Sommer 2013 von der U19 von Borussia Dortmund zu den Löwen.



Eickel schaffte mit der U19 in seinem ersten Jahr direkt den Aufstieg in die A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost. In der vergangenen Saison gewann er mit der Mannschaft den niedersächsischen Landespokal und steht aktuell mit seinem Team im Halbfinale des DFB-Junioren-Vereinspokals. Neben den A-Junioren ist der Fußballlehrer auch für die interne Fortbildung der Nachwuchs-Trainer verantwortlich.



„Wir freuen uns, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Sascha um zwei weitere Jahre ausdehnen konnten. Er hat mit der U19 den Aufstieg in die höchste Spielklasse Deutschlands geschafft und zwei Jahre in Folge die Klasse sichern können. Mit dem Gewinn des Landespokals nimmt die Mannschaft in dieser Saison im DFB-Junioren-Vereinspokal teil, wo sie sich aktuell bis ins Halbfinale vorgekämpft hat. Unser Ziel ist es, die U19 mit ihm in den nächsten Jahren weiter in der A-Junioren-Bundesliga zu etablieren“, so Eintrachts Sportlicher Leiter Marc Arnold.



„Es ist sehr schön, dass wir weiterhin mit Sascha zusammenarbeiten können. Er hat einen maßgeblichen Anteil an der positiven Entwicklung unseres NLZs und der einzelnen Spieler. Seine Persönlichkeit als Trainer und seine Ideen werden in Zukunft weiter ein wichtiger Faktor sein, die jungen Talente so weiterzuentwickeln, dass sie mittelfristig an den Profifußball herangeführt werden können“, ergänzt Oliver Heine, Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums.



„Ich bin glücklich, dass ich weiter Teil der tollen Entwicklung im Nachwuchsleistungszentrum der Eintracht sein und diese aktiv mitgestalten kann. Die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen, insbesondere mit den Kollegen im NLZ, macht mir sehr viel Spaß. Wir konnten bislang viel auf den Weg bringen und haben tolle Erfolge feiern können. Ich denke, dass noch unheimlich viel Potential bei uns vorhanden ist und ich sehe es als große Herausforderung an, dieses in den kommenden zwei Jahren möglichst optimal auszuschöpfen“, sagte Eickel bei seiner Vertragsverlängerung.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren