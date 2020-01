Pressemitteilung BoxID: 783662 (Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA)

Merveille Biankadi auf Leihbasis zu Eintracht Braunschweig

Eintracht Braunschweig leiht Merveille Biankadi vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim aus. Der 24-jährige offensive Mittelfeldspieler erhält einen Vertrag bis 30. Juni 2020 und wird zukünftig die Nummer 20 tragen.



Merveille Biankadi (9. Mai 1995, 1,84 m, 83 kg) war seit Juli 2019 für den 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga aktiv und kam in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend auf acht Einsätze. In der vergangenen Saison war der Offensivspieler, der sowohl die deutsche Staatsbürgerschaft als auch die des Kongos besitzt, mit zehn Treffern und fünf Assists ein wichtiger Leistungsträger bei den Hanseaten. Zuvor trug er das Trikot von Rot-Weiß Erfurt, des SV Elversberg sowie des FC Augsburg.



„Mit Merv konnten wir einen weiteren Offensivakteur nach Braunschweig holen, der in der 3. Liga bereits sehr erfolgreich gespielt hat und so auf dieser Position die Qualität noch einmal erhöhen“, erläutert Sportdirektor Peter Vollmann.



Merveille Biankadi ergänzt: „Der Wechsel zur Eintracht ist für mich eine tolle sportliche Chance bei einem sehr ambitionierten Verein. Ich möchte wieder regelmäßiger auf dem Platz stehen und freue mich auf die neue Aufgabe.“

