DOCTOR BABOR PROTECT CELLULAR - Sonnenpflege mit extra Performance

Die neue DOCTOR BABOR PROTECT CELLULAR ist mehr als nur ein cremiger Sonnenschirm: Sie bietet 360 Grad Schutz – vor Photo-Aging und Pollution-Aging. Denn: Wer die Haut schützt, cremt sie schöner. Wie schnell unsere Haut Fältchen oder Pigmentverschiebungen zeigt, hängt nämlich maßgeblich von äußeren Einflüssen ab.



Die vier DOCTOR BABOR PROTECT CELLULAR Produkte enthalten eine präzise abgestimmte Wirkstoff-Kombination: Vor Photo-Aging – unter anderem durch Blue Light oder IR Strahlung – schützt der Protec Complex aus Sonnenblumensprossen Extrakt und Tanninen aus dem Tara Strauch. Dieser Pflanzenkomplex hat ein besonders hohes antioxidatives Potential. Er unterstützt die Mitochondrien-Aktivität und sorgt so für ein hohes Energielevel in den Zellen auch bei oxidativem Stress. Besonders clever: ein Extrakt aus dem Kerzenstrauch wird genau dann aktiv, wenn UV-Strahlen die DNA angreifen. So schützt er und repariert bereits entstandene Schäden. UVA- und UVB-Breitbandfilter bieten umfassenden Schutz vor UVA- und UVB-Strahlung. Vor Pollution-Aging - verursacht durch Smog oder Nanopartikel - schützt eine UV-aktivierte Trägerkapsel. In sie sind die hocheffektiven Radikalfänger Vitamin E und C eingebettet. So werden die Vitamine genau dann an die Haut abgegeben und wirksam, wenn sie benötigt werden hat. Zusätzlich legen sich Matrix-formende Biosaccharide wie ein Schutzschild auf die Hautoberfläche und verhindern unmittelbar, dass atmosphärische Schadstoffen oder Schmutzpartikel in die Haut eindringen. So unterstützten sie die natürliche Hautschutzbarriere. Die modernen Texturen enthalten kein Parfüm, keine künstlichen Farbstoffe und sind super leicht.



Die Produkte im Überblick:



Mattifying Protector SPF 30 – die ultraleichte Lotion enthält die PROTECT CELLULAR Signature Wirkstoffe und hat mit mattierenden Pigmenten einen coolen Matt-Effekt. 50 ml; 29,00 Euro



Protecting Balm SPF 50 – der leichte Balm zieht schnell ein ohne zu kleben. Neben den PROTECT CELLULAR Signature Wirkstoffen enthält er einen Komplex aus Beta-Glucan, N-Acetyl-Ethanolamin und Panthenol, der die Haut intensiv beruhigt und regeneriert. 50 ml; 34,00 Euro



Body Protection SPF 30 – für alle, die einen aktiven Lifestyle leben, ist die leichte Body Lotion ideal. Mit den PROTECT CELLULAR Signature Wirkstoffen ist der Körper rundum perfekt geschützt. Für intensive Feuchtigkeitsversorgung sorgt zusätzlich ein Extrakt aus der Kaktusfeige. 150 ml; 38,00 Euro



De-Stress & Repair Lotion – das After-Sun Fluid für Gesicht und Körper kühlt, zieht schnell ein und unterstützt die Hautregeneration. Ein Wirkstoffkomplex aus Schaf-Porling beruhigt sofort: er wirkt quasi wie ein Upgrade für die Komfortzone der Haut. Ein Chicoree-Extrakt hat außerdem eine Vitamin D ähnliche Wirkung: es stärkt das molekulare Netzwerk und damit das hauteigene Schutzschild. Beauty-Bonus: ein Bräunungsbeschleuniger aus Mönchspfeffer-Extrakt lässt uns länger erholt aussehen. Er stimuliert die Melaninsynthese, regt zu einer verstärkten Pigmentbildung an und verhilft so zu einer schnelleren, länger anhaltenden und gleichmäßigeren Sonnenbräune. 150 ml; 29,00 Euro

