Donkervoort ernennt neue Händler und baut seine Präsenz auf dem Markt für Supersportwagen weiter aus

Donkervoort Automobielen B.V. baut sein Netz von Vertragshändlern und Servicestellen ständig aus. Zusätzlich zu den eigenen Einrichtungen in Lelystad und Düsseldorf ist Donkervoort in Belgien, Frankreich und jetzt auch in Spanien, der Schweiz und Israel vertreten.



In den mehr als 41 Jahren seines Bestehens hat Donkervoort Automobielen B.V. viele Sportwagen für Liebhaber in der ganzen Welt gebaut. Donkervoort möchte den Service der Donkervoort-Eigentümer verbessern, indem es an strategischen Orten in den meisten europäischen Ländern Händler einsetzt.



Denis Donkervoort, Geschäftsführer von Donkervoort Automobielen B.V erklärt:



"Seit der Einführung der GTO-Serie im Jahr 2012 sehen wir weltweit ein stetig wachsendes Interesse an unseren Produkten. Ich bin davon überzeugt, dass man nur verstehen kann, was ein Donkervoort Fahrzeug bedeutet, wenn man einen gefahren hat. Deshalb halten wir es für unerlässlich, dass in ganz Europa Vorführwagen für Testfahrten zur Verfügung stehen, damit potenzielle Käufer einen ersten Eindruck von der Leistungsfähigkeit unserer Fahrzeuge bekommen.



Außerdem ist es für uns sehr wichtig, dass alle bestehenden Donkervoort Fahrer auf der ganzen Welt das optimale Fahrvergnügen aus ihrem Auto herausholen. Dies ist nur möglich, wenn das Auto korrekt gewartet und in gutem Zustand ist. Deshalb arbeiten wir mit Partnern zusammen, die im Werk Donkervoort eine umfassende Schulung über Donkervoort-Autos erhalten haben. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass die Fahrer von Donkervoort das richtige Serviceniveau erhalten, wo auch immer sie leben".



Kürzlich wurden 4 Partner auf die Liste der offiziellen Donkervoort-Händler und Servicestellen aufgenommen:



BARCELONA | Auto Storica



Auto Storica genießt einen guten Ruf in der Welt der Oldtimer und historischen Motorräder. In den letzten 28 Jahren hat Auto Storica mehr als 940 Oldtimer restauriert. In seinem 11.500 m² großen Gebäude, das nur wenige Minuten vom Flughafen Barcelona entfernt ist, bietet Auto Storica zahlreiche Dienstleistungen wie Blechbearbeitung, Holzrestaurierung, Elektronikrestaurierung, Motorüberholung, Innenverkleidung usw. an. Auto Storica arbeitet auch an modernen Autos mit klassischer Anmutung. Ein Besuch bei Auto Storica ist eine Erfahrung, die Sie direkt in die Vergangenheit zurückführt, als Autos nur gebaut wurden, um Emotionen zu erzeugen. Ihr handwerkliches Können und ihre reiche Erfahrung machen Auto Storica zum perfekten Partner für die Wartung von Donkervoort Sportwagen in Spanien und Südfrankreich.



Oliver Lescanf, Geschäftsführer von Auto Storica, sagt:



"Donkervoort bietet alle fantastischen Aspekte historischer Sportwagen, auf einem aktuellen Niveau. Als Restaurationsexperten stellen wir Qualität und Präzision an erster Stelle. Das passt perfekt zu Donkervoort und seinen Sportwagen. Wir freuen uns darauf, unsere Leidenschaft mit den Fahrern von Donkervoort zu teilen!"



GENF | Garage GTA



Garage GTA ist die Adresse für Besitzer von Oldtimern und Supersportwagen in und um Genf (Schweiz). Das Unternehmen wartet und repariert Autos aller Marken, wobei der Schwerpunkt auf seltenen und exklusiven Fahrzeugen liegt. Die Garage GTA ist auf Supercars von kleinen Herstellern spezialisiert, was die Firma zum perfekten technischen Partner für Donkervoort macht. Als offizieller Donkervoort-Händler bietet die Garage GTA verschiedene Aktivitäten rund um Donkervoort an, wie z.B. Verkaufs- und Testfahrten, Wartung und Service, technische Unterstützung auf der Strecke usw.



Antonio D'Alba, Geschäftsführer von Garage GTA S.A. sagt: "Wir sind sehr glücklich, endlich eine Marke zu finden, die sich von der Masse abhebt, keine Autos mehr, die alle gleich aussehen, No compromise...! Donkervoort passt wirklich zu unserer Vorstellung von einem echten Sportwagen, leistungsstark und leicht. Wir haben schon immer dazu tendiert, Dinge aus Leidenschaft zu tun. Wir freuen uns darauf unser Donkervoort GTO-JD70 zu bekommen und auch dieser fantastische Sportwagen in Genf und in der Schweiz zu repräsentieren."



TEL AVIV | Auto Italia



Donkervoort wird auch außerhalb Europas präsent sein. Guy Hay und sein Freund Alexander Sasha Guryonov haben eine echte Leidenschaft für seltene und reine Sportwagen. Gemeinsam vertreten sie den Namen Donkervoort in Israel. Die Werkstatt von Guy Hay, Auto Italia, hat sich auf die Wartung von Sportwagen und Rennwagen aus dem goldenen Zeitalter des Autofahrens spezialisiert. Donkervoort passt perfekt in diese Perspektive, denn Auto Italia bietet Service und Wartung von Donkervoort-Autos in der Nähe von Tel Aviv an. Dr. Alexander Sasha Guryonov ist der Markenbotschafter für Donkervoort in Israel, er weiß, worum es bei Donkervoort geht, und teilt diese Leidenschaft mit anderen Autoliebhabern.



Dr. Alexander Sasha Guryonov sagt:



"Von dem Moment an, als ich Donkervoort entdeckte, wusste ich, dass diese Autos perfekt für Israel sein würden. Zuerst begann ich, einige Freunde zu überzeugen, und jetzt gibt es eine komplette Gemeinschaft um Donkervoort in Tel Aviv. Da Guy Hay sich um die Autos kümmert, bin ich zuversichtlich, dass Donkervoort ein starker Name hier in Israel werden wird."



MÜNCHEN | Exklusive Kollektion



Wenn Sie einen Leichtbau-Sportwagen in Süddeutschland suchen, ist die Exklusive Kollektion mit über 10 Jahren Erfahrung in diesem Segment der richtige Ansprechpartner. Die Exklusive Kollektion konzentriert ihre Aktivitäten auf den Verkauf und die professionelle Wartung von Sportwagen und Exoten. Das Unternehmen betreibt Standorte in München, Nürnberg und Dresden. Die Exklusive Kollektion verfügt über ein Team, das sich voll und ganz dem Prinzip "weniger ist mehr" verschrieben hat. Zusammen mit Mike Schön, einem langjährigen Donkervoort-Enthusiasten, werden Stephan Carstens und sein Team Donkervoort in der Region München vertreten.



Mike Schön sagt:



"Als langjähriger Donkervoort-Kunde weiß ich, wie wichtig eine gute Betreuung ist, um meinen Donkervoort in vollen Zügen zu genießen. Hier in München haben wir eine große Sportwagen-Community und auch die perfekten Straßen und Alpenpässe in der Umgebung. Donkervoort schafft einzigartige Fahrzeuge, die in Süddeutschland viele Fans finden werden. Ich freue mich darauf, meine Leidenschaft für Donkervoort zu teilen!"



Das Donkervoort-Netzwerk



Diese vier neuen Partner vervollständigen das Donkervoort-Netzwerk in Spanien, der Schweiz, Deutschland und Israel. Der Rest des Netzwerks besteht aus den folgenden Unternehmen, die in den letzten Jahren ihre Leidenschaft für Donkervoort-Autos und ihr Talent unter Beweis gestellt haben.



DÜSSELDORF | Donkervoort Automobielen GmbH



Die deutsche Niederlassung von Donkervoort ist seit Ende 2016 in der Classic Remise in Düsseldorf installiert. Diese Niederlassung bietet Vertrieb, technische Dienstleistungen sowie Probefahrten an. Seit Anfang 2020 wird die Donkervoort Automobielen GmbH von Henning Mühlhaus geleitet, einem erfolgreichen Unternehmer und begeisterten Sportwagenfahrer mit einer Leidenschaft für „echte“ Autos. Mit Henning Mühlhaus an Bord bietet die Donkervoort Automobielen GmbH auch Verkaufsdienstleistungen für Fahrzeuge anderer Marken an, die unsere Kunden bei der Beschaffung ihres Donkervoorts in Zahlung gegeben haben.



Darüber hinaus werden in der Donkervoort-Werkstatt in der Classic Remise grundlegende Wartungsarbeiten an Donkervoort-Automobilen durchgeführt. Erweiterter Service und Upgrades werden in der Fabrik in Lelystad durchgeführt. Donkervoort organisiert die gesamte Logistik, die für den Transfer der Autos zwischen Lelystad und Düsseldorf erforderlich ist. Die Classic Remise ist ein fantastischer Ort, der emotionalen Fahrzeugen gewidmet ist. Ein Besuch in der Classic Remise ist immer eine tolle Sache.



PARIS | Beaumont Automobiles



Beaumont Automobiles arbeitet seit einigen Jahren mit Donkervoort zusammen. Beaumont Automobiles befindet sich im 15. Arrondissement von Paris, nur wenige Schritte vom weltberühmten Eiffelturm entfernt, und bietet einen einzigartigen Ort, um Donkervoort zu entdecken. Beaumont Automobiles bietet auch einen Service für Donkervoort-Autos direkt im Stadtzentrum an. Zögern Sie nicht, bei einem Besuch in Paris vorbeizuschauen, Steven und Aurelien teilen gerne ihre Leidenschaft für besondere und einzigartige Autos mit Ihnen.



BRÜSSEL | Van Eyken Motors



Van Eyken Motors ist der Donkervoort-Spezialist für Belgien und befindet sich in einem brandneuen Werk in der Nähe von Brüssel (Belgien). Kenny Van Eyken und sein Team werden Sie an einem sehr schönen Ort empfangen, der exklusiven Sportwagen gewidmet ist. Kenny hat einen wunderschönen Donkervoort GTO-40 ausgestellt und er verfügt über das Wissen und die Erfahrung, um Ihnen zu helfen, Ihren Donkervoort in perfektem Zustand zu halten.



ORLÉANS | Exigence Racing



Exigence Racing wurde von Nicolas Ferrer gegründet, einem begeisterten Rennfahrer mit Erfahrungen im GT- und Prototypen-Rennsport, und ist ein Zentrum für Renn- und Leichtbau-Sportwagen. Exigence Racing hilft Ihnen, das Beste aus Ihrem Auto auf der Strecke oder auf der Straße herauszuholen. Mit einem starken Team von ausgebildeten Mechanikern hilft Ihnen Exigence Racing, Ihr Auto perfekt einzustellen. Exigence Racing arbeitet seit 4 Jahren mit Donkervoort zusammen, um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten.



BOURG-EN-BRESSE | CPL Sport



Sylvain Bernard ist ein sehr bekannter Name, wenn es um Donkervoort in Frankreich geht. Mit seiner Firma CPL Sport arbeitet Sylvain seit 12 Jahren an den Autos von Donkervoort. CPL Sport ist ein Spezialist für die Homologation älterer Donkervoort-Modelle in Frankreich. Im Laufe der Jahre erwarb Sylvain ein umfangreiches Wissen über die Technik aller Donkervoort-Modelle.



Weiterer Ausbau des Donkervoort-Händlernetzes



Das Donkervoort-Team freut sich immer, neue potenzielle Partner zu begrüßen. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Unternehmen über die Fähigkeiten und die Leidenschaft verfügt, Donkervoort zu seinen Aktivitäten hinzuzufügen, zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

