Die Goldene Gitarre

die neue welle vergibt 6.000 Euro an die besten Bands aus der Region

Zum bereits 4. Mal verleiht die neue welle den Musikpreis „die Goldene Gitarre“, ein Talentwettbewerb für Bands und Musiker aus dem die neue welle Sendegebiet. Gesucht werden die besten Coverbands und Bands mit eigenem Song-Material. In beiden Kategorien bekommt der Erstplatzierte jeweils 3.000 Euro Bargeld und eine Studio-Session in einem professionellen Tonstudio.



Bewerben können sich alle Bands aus Baden, der Südpfalz, dem Nordschwarzwald und den angrenzenden Regionen – es gilt keinerlei Altersbeschränkung. Bewerbungsschuss ist der 31. August 2020 – 12 Uhr. Ein Experten-Jury wählt aus allen Bewerbern die Teilnehmer für das Finale aus. Am 12. September treten im Brauhaus 2.0 in Karlsruhe-Knielingen dann jeweils drei Coverbands und drei Bands mit eigenen Songs gegeneinander an. Das Konzert wird ab 18 Uhr LIVE im Radio übertragen.



„Die Corona Zeit hat Musiker und Kulturschaffende ganz besonders hart getroffen. Mit unserem Wettbewerb möchten wir in diesen Zeiten ganz bewusst die regionale Musik-Szene unterstützen. Mit 3.000 Euro für die Bandkasse und einer Aufnahme-Session im Tonstudio, ermöglichen wir dem Gewinner der goldenen Gitarren gestärkt aus dieser Zeit herauszukommen“ sagt die neue welle Geschäftsführer Robin Schuster.



Informationen zur Bewerbung und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter: www.die-neue-welle.de/goldenegitarre

