Pressemitteilung BoxID: 809444 (Diakoniestiftung Weimar Bad Lobenstein gGmbH)

Endlich wieder mal im Zoo

Erfurter Tagespflege Bethanien konnte ersten Ausflug seit Corona erleben / Zehn Tagesgäste waren dabei

Wochenlang war die Tagespflege Bethanien geschlossen. Umso größer war die Freude, als dann endlich wieder einige Tagesgäste betreut werden durften. Nun hat sogar ein Ausflug stattgefunden. Gemeinsam mit zehn Frauen und Männern waren Andrea Stemmer und ihr Team im Erfurter Zoo. „Welch eine Freude, bei dem schönen Wetter, zusammen draußen spazieren zu können, die Tiere und Pflanzen zu erleben, hat allen sehr gut gefallen. Man könne nur einschätzen, wie groß die Freude ist, wenn man selbst solche Ausflüge miterlebt, denn viel zu selten haben die meisten Senioren noch die Möglichkeit etwas außerhalb ihrer Wohnung zu unternehmen. Oft ist die Angst vor Unfällen zu groß, um etwas zu unternehmen“, sagt die Leiterin der Tagespflege im Erfurter Stadtteil Rieth.



Trotz Corona und Hygienevorschriften hatten alle einen ganz tollen Tag. Zu den besonderen Erlebnissen gehörten, dass die kleinen Ziegen im Streichelgehege gefüttert werden konnten, kleine Ochsen und das junge Nashorn zu sehen waren und ein gemeinsames Mittagessen im Freien.



Zur Tagespflege Bethanien

Die Tagespflege befindet sich zentral gelegen, nicht weit von Supermarkt Mix-Markt, Physiotherapie und Kinderarztpraxis im Erfurter Rieth. Dort werden montags bis freitags von 8:00 bis 16:00 Uhr bis zu 15 Menschen in der Alltagsgestaltung begleitet, verbringen den Tag in Gemeinschaft mit anderen Menschen oder erleben individuelle Betreuung. Zu dem Angebot zählen abwechslungsreiche Tagesgestaltung, ein gutes, selbst gekochtes Mittagessen und die liebevolle Betreuung. Am Nachmittag werden die Gäste wieder in ihre vertraute Umgebung nach Hause begleitet. Dafür beschäftigt die Diakoniestiftung Fahrer.





