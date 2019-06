Pressemitteilung BoxID: 756809 (Diäko GmbH)

Thüringer Landeswettbewerb von Special Olympics im Kleinfeldfußball in Hinternah

Vom 14. bis 16.06. fand in Hinternah/ Schleusingen der 20. Thüringer Landeswettbewerb von Special Olympics im Kleinfeldfußball in statt. Insgesamt gingen 16 Fußballteams aus Thüringen an den Start. Unser Diako Sportteam konnte in seiner Leistungsgruppe einen hervorragenden 2. Platz erreichen. Mit der Auszeichnung zum Besten Torhüter ging unser Sportler Heiko Becker aus dem Turnier. Sieger des Landeswettbewerbes war das Team aus Nordhausen, welches im September am Bundesfinale in Duisburg teilnehmen wird. Ein besonderes Highlight stand mit Ex-Nationalspieler und Vizeweltmeister Bernd Schneider und seinen „Grashoppers Jena“ in einem Vergleich mit den Kreisoberligaaufsteiger SC 07 Schleusingen auf dem Programm. Nach Ende der kurzweiligen Partie stand es 3:3, wobei Schneider zwei Tore erzielte.



Bei dem Turnier trug das Diako Sportteam ein neues Sportoutfit, welches durch die Projektförderung aus Lottomitteln des Landes Thüringens sowie der Förderung aus Kollektenmitteln aus der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland erworben wurden. Dafür danken wir!

