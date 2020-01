Pressemitteilung BoxID: 781034 (Deutsche Wirbelsäulengesellschaft e.V. / Universität Ulm)

Wirbelsäulenkongress in München setzt neue Akzente: Mit Künstlichen Intelligenzen und Big Data "Wandel in die Zukunft"

14. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft DWG 2019 in München

Unter dem Motto „Wandel in die Zukunft“ ging die 14. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) e. V. in München zu Ende. Rund 2.000 Experten aus Orthopädie, Unfall- und Neurochirurgie sowie Teilnehmer der Physiotherapietagung und des Pflegesymposiums kamen vom 28. bis 30.11.2019 beim Kongress der bedeutendsten Fachgesellschaft für Wirbelsäulentherapie zusammen, diskutierten neue Erkenntnisse im Bereich der Wirbelsäulenerkrankungen und nutzten neben dem wissenschaftlichen Programm die Möglichkeit, sich einen Überblick über Innovationen, bewährte Produkte und das Spektrum der Therapiemöglichkeiten in der begleitenden Industrieausstellung zu verschaffen. Kongresspräsident und Präsident der DWG Prof. Dr. Bernhard Meyer, Leiter der Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie des Klinikums rechts der Isar der Technischen Universität München, setzte in diesem Jahr mit Blick auf die rasanten Änderungen in der gesamten Medizin ganz bewusst neue Akzente und auch inhaltlich etwas andere Schwerpunkte als üblich. Nachdem das letzte Jahrzehnt in der Wirbelsäulenchirurgie dadurch geprägt war, neue operative Technologien einzuführen, zu überprüfen und weiterzuentwickeln, müsste man sich im nächsten Jahrzehnt auf grundlegende Neuerungen einstellen, die auch die Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen betreffen.



Digitalisierung mit Big Data und KI



„Die Digitalisierung wird in ungeahntem Ausmaß sehr schnell Einzug halten und durch das Management von sogenannten ‚Big Data‘ unter Anwendung künstlicher Intelligenzen die Diagnostik und Therapien von Erkrankungen revolutionieren“, betonte Prof. Meyer und zeigte sich überzeugt, dass bereits in fünf Jahren KI ein fester Bestandteil in der Routinediagnostik sein wird. In erster Linie in der apparativen Diagnostik wie zum Beispiel in der Radiologie, aber auch in der klinischen Routinediagnostik, um Therapieentscheidungen zu optimieren: „Wir werden den Nachweis erleben – in der Radiologie gibt es das zum Teil bereits –, dass dies der rein menschlich-ärztlichen Beurteilung überlegen ist. Die Entwicklung wird bei den häufigen und weniger kritischen Krankheitsbildern beginnen und dann auf die schweren und seltenen übergehen.“



Hochrangige Experten aus dem In- und Ausland präsentierten zu diesem Themenkomplex in zahlreichen und vielfältigen zentralen Plenarsitzungen, Übersichtsvorträgen, Diskussionsrunden und Pro-Kontra Debatten ihre neue Erkenntnisse, die zu angeregten Diskussionen auf hohem Niveau führten. Auch bei weiteren aktuellen Schwerpunktthemen des hochkarätigen Kongresses, beim Komplikations- und Qualitätsmanagement sowie freien Themen war der Fokus an das zentrale politische Thema des nächsten Jahrzehnts angelehnt. Prof. Meyer plädierte für eine frühe Auseinandersetzung mit KI und Big Data auch mit Blick auf weitere absehbare Auswirkungen: „Wir werden an der Qualität unserer Versorgung nicht nur gemessen werden, sondern sogar darüber hinaus mit Konsequenzen in Vergütung und Zulassung rechnen müssen.“



Robotische Assistenzen im OP-Saal



Im Gegensatz zur rasanten Entwicklung in KI und Diagnostik waren im Bereich der Robotik im OP-Saal die Erwartungen eher gedämpft, was die Geschwindigkeit der Entwicklung angeht. Auch wenn zu dieser Technologie, die nicht ganz neu ist, weitere Entwicklungen vorgestellt wurden und zunehmend robotische Assistenzen Teile der Wirbelsäulen-Operationen begleiten, wurde insgesamt doch sehr kritisch diskutiert, in welchen Bereichen die immer noch relativ teure Anwendung bisher tatsächliche Vorteile zu bieten hat. „Wie bei manchen Technologien bedarf es oft zweier Anläufe“, gab Prof. Meyer zu bedenken, „dies beobachten wir gerade. Es liegt sowohl an technischen Hürden als auch an den extrem hoch anzusetzenden Sicherheitsstandards.“ Die momentan bereits auf dem Markt befindlichen Robotiksysteme – mehrheitlich etwas bessere Navigationssysteme zur Implantation von Schrauben in der Wirbelsäule – zeigten bisher gegenüber „normalen“ Navigationssystemen eher einen marginalen Vorteil. Dennoch sei es unerlässlich, in der klinischen Forschung die Grenzen weiter zu verschieben, wenn auch in kleinen Schritten wie so oft in der Medizin, wie Prof. Meyer betonte: „Erst etwa nach zehn bis zwanzig Jahren wird man meines Erachtens im Rückblick zu heute einen klaren Vorteil erkennen können, der den Routineeinsatz rechtfertigt.“



Wirbelsäulenmetastasen, zu viele OPs und Revisionseingriffe



Entsprechend dem breit gefächerten wissenschaftlichen Programm stellten hochrangige nationale und internationale Experten aktuelle Entwicklungen und neue Strategien zu Diagnostik und Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen vor. Als besondere Diskussionsschwerpunkte wurden drei Themen mit übergreifenden, systemrelevanten Inhalten in Pro-Kontra Sitzungen beleuchtet. Ein erstes großes Thema war die Versorgung von Krebspatienten mit Metastasen an der Wirbelsäule. Wie auch die lebhafte Diskussion bestätigte, fordert die massive Zunahme von Patientenfällen aufgrund der verbesserten Therapiemöglichkeiten der Grunderkrankung ein Überdenken der bisherigen Strategien.



Das zweite kontrovers diskutierte Thema war die Mengenausdehnung der operativen Eingriffe im Bereich der degenerativen (Verschleiß-)Erkrankungen der Wirbelsäule, die immer wieder massive öffentliche Kritik herausfordert. In der engagierten Expertendiskussion wurde beleuchtet, ob und welche Eingriffe aktuell und in Zukunft tatsächlich indiziert sind und welche zu Recht kritisiert werden.



Beim dritten Diskussionsschwerpunkt ging es um Revisionseingriffe nach stabilisierenden Eingriffen an der Wirbelsäule. Die intensive fachliche Auseinandersetzung zeigte, dass auch dieses Thema zunehmend an Bedeutung gewinnt und sich auch in diesem Bereich ein Strategiewechsel andeutet.



Qualitätssicherung und Diskussion um Zusatzweiterbildung



In der aktuellen Diskussion des Komplikations- und Qualitätsmanagements, einem weiteren aktuellen Schwerpunkt des hochkarätigen Kongresses, spielte das inzwischen deutschlandweit durchgesetzte Weiterbildungscurriculum der DWG für die Wirbelsäulenchirurgie und die fortlaufende Zertifizierung von Wirbelsäulenzentren eine große Rolle. Ein strukturiertes persönliches Zertifizierungsprogramm war in Verbindung mit einer institutionellen Zertifizierung von Wirbelsäulenzentren in Kliniken von Anfang an ein erklärtes Ziel der DWG, um deutschlandweit die Versorgung von Patienten mit Wirbelsäulenerkrankungen qualitativ zu verbessern. „Regionale ebenso wie fachspezifische Unterschiede in Orthopädie oder Neurochirurgie auszubügeln ist in den letzten zehn Jahren hervorragend gelungen, was auch der unverminderte Andrang zur Zertifizierung belegt“, betonte Prof. Meyer. Auch bei der europaweiten Angleichung der Weiterbildungscurricula sei die DWG die treibende Kraft. „Nachdem dies nun erreicht ist, strebe ich in meiner Amtszeit an, den Anstoß zu geben für eine Zusatzweiterbildung ‚Spezielle Wirbelsäulenchirurgie‘, die fest in den Mutterfächern, also Neurochirurgie und Orthopädie/ Unfallchirurgie, verankert ist.“ Diese Initiative für eine weitere Verbesserung der Ausbildung und somit auch der Patientenversorgung wurde kontrovers diskutiert.



Zur weiteren Entwicklung des DWG-Wirbelsäulenregisters mit einem stetig anwachsenden Datenpool, das neue Erkenntnisse für Ärzte, Patienten, Gesundheitspolitik, Industrie und Kostenträger bringen soll, wurden die großen Anstrengungen der DWG vorgestellt, die Struktur des bisherigen Registers inhaltlich zu optimieren und gleichzeitig den zukünftigen Anforderungen wie dem gesetzlich verpflichtenden Implantatregister anzupassen. Die inzwischen verpflichtende Eingabe von Daten aller operierten Patienten in das bisherige Register für alle DWG-zertifizierten Wirbelsäulenzentren führte zu einem hohen Anstieg an Dateneingaben, so dass auf Dauer Deutschlandweit ein repräsentatives Bild erzeugt werden kann.



International, interdisziplinär und interprofessionell



Zur Jahrestagung der bedeutendsten nationalen Fachgesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie, die zunehmend auch internationale Bedeutung gewinnt, kamen zahlreiche Teilnehmer vor allem auch aus Österreich, Italien und der Schweiz. Entsprechend der interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit zur Behandlung von Erkrankungen der Wirbelsäule in der konservativen und operativen Therapie nahmen neben Unfallchirurgen, Orthopäden, Neurochirurgen und andern an der Wirbelsäule interessierten Ärztinnen und Ärzten auch Vertreter aus anderen Berufsgruppen teil, etwa aus dem Bereich der Physiotherapie und der Pflege. Inhaltliche Schwerpunkte der Physiotherapietagung waren die prä- und postoperative Rehabilitation, ein wichtiger Fokus lag auf der Behandlung von Sportlern. Beim Pflegesymposium wurden unter anderem intra- und postoperative Besonderheiten von Wirbelsäulenpatienten diskutiert sowie zukünftige, auch politische Änderungen eingehend besprochen.



Ausblick: Deutscher Wirbelsäulenkongress der DWG 2020



Die 15. Jahrestagung der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft DWG e. V. findet vom 10. – 12. Dezember 2020 in Berlin statt. Tagungspräsident ist Prof. Dr. Frank Kandziora. Weitere Informationen zur Tagung gibt es unter www.dwg-kongress.de.





