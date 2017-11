Es ist kein Wunder, dass eine Stadt mit einem so reichen kulturellen Erbe wie die österreichische Hauptstadt Wien sich mit ihren zahlreichen Prachtbauten, dem barocken Opernhaus und weltberühmten Museen selbst übertrifft. Und wer einmal hinter die Fassade der Stadt an der Donau blicken will, für den bietet Wien auch eine moderne Seite mit viel zeitgenössischer Kultur, typischen Wiener Kaffeehäusern, schicken Vinotheken und eleganten Restaurants.



Es ist eben diese Verbindung zwischen Alt und Neu, die auch das The Guesthouse Vienna in den Fokus gerückt hat und seine Gäste mit einem ganz besonderen – quasi „handgemachten“ – Erlebnis empfängt. Von der einzigartigen DNA der Stadt inspiriert, kooperiert das The Guesthouse Vienna mit einem ausgewählten Kreis an Designern und Handwerkern, um während des Aufenthaltes die zahlreichen Traditionen zu repräsentieren – ohne aber dabei den Puls der Zeit in Österreichs coolster Stadt zu vernachlässigen. Im ersten Bezirk, mitten in der Innenstadt Wiens gelegen, bietet das Guesthouse Vienna den perfekten Ausgangspunkt zum Entdecken von Wiener Traditionen in der direkten Nachbarschaft. Dabei darf natürlich ein Stück Sachertorte oder ein Besuch in der Wiener Staatsoper nicht fehlen. Zur (Vor-)Weihnachtszeit lockt vor allem der traditionelle Christkindlmarkt in die Stadt.



Design Hotels™ vermarktet eine handverlesene Kollektion von über 300 inhabergeführten Hotels weltweit. Diesen Häusern bietet Design Hotels™ eine internationale Plattform sowie umfangreiche Dienstleistungen von Positionierung, Vermarktung und Vertrieb bis zu Maßnahmen zur Umsatzoptimierung. Als Teil eines weltweiten kreativen Netzwerks sorgt Design Hotels™ außerdem kontinuierlich für Innovation und Austausch – in der Community, zwischen Gästen und Visionären aus anderen Branchen.



Kein Hotel bei Design Hotels™ gleicht dem anderen. Jedes besticht durch seinen Charakter, seine Geschichte und die Art und Weise, wie es sich in seine Umgebung einfügt. Alle Häuser verbindet ihre Einzigartigkeit. Sie alle sind geprägt von den Persönlichkeiten ihrer Macher, den Originals. Hoteliers, Designer und Kreativen. Erst ihre Leidenschaft macht aus guten Ideen besondere Erlebnisse.



Design Hotels™ wurde 1993 von CEO Claus Sendlinger gegründet. Hauptsitz der Gesellschaft ist Berlin, weitere Büros befinden sich in London, Barcelona, New York und Singapur. Das Unternehmen ist im Freiverkehr der Börse notiert.



Im November 2015 fiel der Startschuss für die Zusammenarbeit von Design Hotels™ und Starwood Preferred Guest (SPG®), die Mitgliedshotels eine größere und gleichzeitig selektivere Reichweite ermöglicht und der Design Hotels™- Community Zugang zu den Vorzügen des führenden Bonuspogramms der Branche verschafft. SPG® Mitglieder können in teilnehmenden Design Hotels™-Mitgliedshotels sowohl Starpoints sammeln, als auch einlösen. Als eines der drei führenden Treueprogramme von Marriott International bietet SPG seinen Mitgliedern die Möglichkeit ihr persönliches Konto mit denen von Marriott Rewards® und The Ritz-Carlton Rewards® zu verknüpfen, den Elite-Status zu erreichen und unlimitiert Punkte zu übertragen.



