Pressemitteilung BoxID: 801561 (DENTTABS® innovative Zahnpflegegesellschaft mbH)

Sichere dir jetzt deinen 15% Sommerrabatt im Onlineshop

Für deinen nachhaltigen Urlaub haben wir das passende Angebot für dich

.

- Sichere dir jetzt unsere Sommervorteile im Shop

- Genieße den Sommer mit DENTTABS und spare 15% bei deinem nächsten Einkauf oder sichere dir unser günstiges Kennenlernen-Set.



Der Sommer steht vor der Tür und wir haben genau das richtige für dich und deinen Travelbuddy.



Damit deine #staycation in diesem Jahr besonders nachhaltig ausfällt, warten wir im Onlineshop mit zwei Specialdeals auf dich, für die es sich zu reisen lohnt.



Vom Camping an der Ostsee bis zum Wandern im Schwarzwald: Mit DENTTABS bleibt dein Reisegepäck leicht, umweltfreundlich und ein strahlendes, gesundes Lächeln für deine Urlaubsbilder gibt es obendrauf.

Erhalte unser Kennenlern-Set zum Vorzugspreis oder profitiere von unserem 15% Rabattangebot auf unsere Einzelprodukte.

Das günstige Set für zwei



Erhalte unser exklusives Kennenlern-Set mit 125 Stk. Zahnputztabletten und zwei Bambuszahnbürsten zum Vorzugspreis und sichere dir zusätzlich zwei der praktischen DENTTABS Reisedosen zur Aufbewahrung eurer Tabs für dich und deine Reisebegleitung.



https://shop.denttabs.de/de/

15% auf nächsten deinen Einkauf



Mit dem Rabattcode News15 erhältst du 15% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf in unserem Onlineshop.

Der 15% Rabattcode ist pro Kunde 1x einlösbar und nicht anwendbar auf Bulkware und unser Kennenlern-Set. Der Rabattcode kann nach Anmeldung im Shop im Warenkorb eingegeben werden. Das Angebot ist gültig bis einschließlich 31.06.2020.



Jetzt einkaufen (https://shop.denttabs.de/de/)



** Facebook (https://www.facebook.com/DENTTABS/?ref=bookmarks)

** Link (http://www.instagram.com/DENTTABS)

** Website (https://denttabs.de)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (