Pressemitteilung BoxID: 785497 (DEG Eishockey GmbH)

DEG-Karnevalsparty geht in die dritte Runde!

DEG-Legenden und Düsseldorfer Prominenz im Elferrat!

Eishockey-Freunde, Jecken und Narren aufgepasst! Morgen, 7. Februar, steigt sie wieder, die große DEG-Karnevalsparty. Nach den beiden erfolgreichen Veranstaltungen in den Jahren 2017 und 2018 wird es im Stahlwerk Düsseldorf wieder närrisch! Es heißt erneut „HEJA HEJA DEG und Düsseldorf Helau!“. Auch ein Großteil der Mannschaft wird vor Ort sein, um mit Euch zu schunkeln, zu bützen und zu feiern. Und auch der Elferrat ist mit großer Prominenz gefüllt.



DEG-Legenden und Düsseldorfer Prominenz



Zu einer echten Sitzung gehört natürlich auch ein Elferrat. Dieser ist mit Größen der DEG-Vergangenheit und Gegenwart besetzt. Dabei sind unter anderem Geschäftsführer Stefan Adam sowie die DEG-Legenden Walter Köberle und Didi Hegen. Aber auch Düsseldorfer Prominenz nimmt im Elferrat Platz. Neben Antenne Düsseldorf-Moderatorin Claudia Monréal wird sich auch der ehemalige Karnevalsprinz Carsten Gossmann die Ehre geben.



Jeckes rot-gelbes Programm



Geplant ist wieder ein buntgemischtes Unterhaltungsprogramm aus Musik und Tanz. Für beste Düsseldorfer Unterhaltung und gute Stimmung sorgen u.a. Alt Schuss, De Fetzer, Swinging Funfares, die Prinzengarde Blau-Weiß, die Rhythmussportgruppe und viele mehr. Außerdem wird auch das Düsseldorfer Prinzenpaar – Prinz Axel I. und seine Venetia Jula – vor Ort sein.



Tickets noch an der Abendkasse erhältlich



Die Veranstaltung findet wie bereits 2017 im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134 statt. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn des Jecken abends natürlich um 19.35 Uhr. Karten gibt es für 19,35 Euro zzgl. Gebühr an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im DEG Fanshop an der Brehmstraße und an der Abendkasse am Stahlwerk.

