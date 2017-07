Die 6 wichtigsten deutschen Gebrauchtwagenportale

Wie die Branchenzeitung „Automobilwoche“ berichtete, wird Amazon in den Europäischen Autohandel einsteigen. Zunächst auf Neuwagen und Großbritannien als Pilotmarkt beschränkt, könnte dieser Schritt in naher Zukunft auch für deutsche Autohändler und Kunden ungeahnte Konsequenzen haben. Das Gebrauchtwagenportal ichwillmeinautoloswerden.de geht davon aus, dass Amazon sein Engagement auch auf Gebrauchtwagen ausweiten wird.



„Auch der europäische Gebrauchtwagenmarkt wird in Zukunft von Amazon mitbestimmt werden“, sagt Niels Oude Luttikhuis, Gründer und Geschäftsführer von ichwillmeinautoloswerden.de. „Für uns heißt das, unsere Kernkompetenz bei der Vermittlung von Gebrauchtwagen von privaten Besitzern an Händler weiter auszubauen und das Vertrauen in unseren Service zu stärken.“



Schon jetzt gibt es zahllose Möglichkeiten, das eigene Auto online über Anzeigenportale oder Gebrauchtwagenportale zu verkaufen. Autobesitzer stehen vor einer schier undurchsichtigen Vielfalt. Diese bieten jedoch auch Chancen, um effizient den Gebrauchtwagen zu verkaufen – über einen Weg, der zu den eigenen Präferenzen passt. Ein neuer Online-Test hilft Autobesitzern, ihr Fachwissen zum Thema Automobil, Präferenzen zum Verkauf oder das eigene Verhandlungsgeschick einzuschätzen. Werden alle Fragen wahrheitsgemäß beantwortet, erhält der Nutzer am Ende des Tests einen Rat, welche Möglichkeit beim Gebrauchtwagenverkauf für ihn ideal ist.



Ein Großteil der deutschen Gebrauchtwagen wird über die klassische Inzahlungnahme beim Kauf eines Neuwagens veräußert. Das ist ein unkomplizierter Weg und ideal beim Kauf eines neuen Autos. Doch kann er auch zum Verlustgeschäft für den Kunden werden. Alternativ eignen sich serviceorientierte Gebrauchtwagenportale für Autobesitzer, die nicht so technisch versiert sind und die Verhandlungen mit mehreren Autohändlern und den Zeitaufwand scheuen. Die Portale helfen, alle Fahrzeugdaten zusammenzutragen, die wichtigen Fragen zum Fahrzeugzustand zu beantworten und das Fahrzeug einem großen Händlerpool zum Kauf anzubieten. Es gibt sowohl vermittelnde als auch ankaufende Gebrauchtwagenportale. Der Vorteil von vermittelnden Portalen liegt in der Tatsache, dass diese nicht selbst ankaufen und den Preis verhandeln, sondern das Fahrzeug zwischen privatem Besitzer und Autohändler vermitteln. In dem Fall bekommt der Händler den Zuschlag, der den besten Preis für den Gebrauchtwagen bietet. Zudem werden die Fahrzeuge meist vom Händler abgeholt. Ausgezahlt wird bei der Übergabe in Bar oder per Sofortüberweisung. Viele Autobesitzer schätzen diese Form des Gebrauchtwagenverkaufs als einfache, schnelle und sichere Möglichkeit.



http://www.ichwillmeinautoloswerden.de/aktuelles/online-quiz-gebrauchtwagenverkauf

Dealerdirect GmbH

Ichwillmeinautoloswerden.de und ichwillmeinmotorradloswerden.de sind Europas größte Online-Gebrauchtfahrzeugportale für die kostenfreie Vermittlung von zum Verkauf stehenden Fahrzeugen von privaten Besitzern an gewerbliche Händler. Der persönliche Service durch erfahrene Auto- und Motorradspezialisten hilft, Gebrauchtfahrzeuge wie Auto, Wohnmobil, Motorrad oder Moped an den meistbietenden Händler zu verkaufen.



Händler können ohne Zwischenhändler und daher besonders günstig über www.dealerdirect.de direkt von Privatanbietern Gebrauchtfahrzeuge erwerben - an 24 Stunden an 7 Tagen pro Woche sicher, schnell und bequem. Das Bieten auf Fahrzeuge ist kostenfrei. Eine faire Vermittlungsgebühr auf den Kaufpreis fällt erst beim erfolgreich abgewickelten Ankauf an.



2006 ist die Dealerdirect Gruppe überaus erfolgreich in den Niederlanden gestartet und steht seit Mai 2013 mit ihren Dienstleistungen auch deutschen Fahrzeugbesitzern und Händlern beim effizienten Ver- bzw. Ankauf hilfreich zur Seite. Im April 2015 haben Rocket Internet und Prime Ventures Netherlands in die Dealerdirect Gruppe investiert, um www.ichwillmeinautoloswerden.de und www.ichwillmeinmotorradloswerden.de in Deutschland auszubauen und in weitere europäische Märkte zu expandieren.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren