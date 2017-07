Charme von einst, Komfort von heute

Neu - und doch mit dem Charme eines klassischen dänischen Badehotels: Mit dem Strandhotellet Blokhus knüpft der Urlaubsort Blokhus in Nordjütland an die Ferientradition der 1920er und 30er Jahre an. Das jetzt eröffnete Hotel mit 38 Zimmern liegt nur wenige Minuten von einem der schönsten Strände Dänemarks entfernt an der Jammerbucht. Der Entwurf des nach historischem Vorbild rot-weiß gestalteten Badehotels mit drei Etagen stammt vom dänischen Architekten Jørgen Ussing (UBN Arkitekter) aus dem unweit von Blokhus gelegenen Hjørring. Alle Zimmer bieten neben geschichtlich-inspiriertem Ambiente wie gemusterten Tapeten und hohen Wandpaneelen viel zeitgemäßen Komfort wie ein Bad mit freistehender Wanne, eine Sitzgruppe und komfortable King- und Queen-Size-Betten für erholsame Nächte. Dazu sind sämtliche Zimmer mit Föhn, Schreibtisch, TV, Minibar und kostenlosem WLAN ausgestattet. Gästen bietet das ganzjährig geöffnete Strandhotellet ferner Restaurant, Lounge, Orangerie und eine Wellness- und Fitnessabteilung. Geschäftsreisenden stehen darüber hinaus moderne Kursus- und Tagungsräumlichkeiten zur Verfügung.



Das neue Strandhotellet Blokhus an der dänischen Nordsee ist ein privat geführtes Familienhotel. Hinter der Idee der Neuinterpretation des populären Badeurlaubs wie einst steht das Ehepaar Marie Louise und Steffen Ebdrup aus Aarhus. Beide betreiben als langjährige Blokhus-Freunde bereits das Restaurant Futten sowie das Café Laden, die beide in einem historischen Fachwerkhaus mit Reetdach aus dem Jahr 1761 mitten in Blokhus liegen.



Classic-Doppelzimmer im Strandhotellet Blokhus sind ab 1095 DKK (ca. 147 Euro) pro Nacht buchbar. Suiten kosten ab 3200 DKK (ca. 430 Euro).



Informationen zum Strandhotellet:

www.strandhotellet-blokhus.dk/de/



Informationen zur Region:

www.visitnordjylland.de/de/nordjutland

