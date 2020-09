Yoga gehört zu den beliebtesten Bewegungskonzepten und hilft in unserer stressigen Zeit, die Balance zu wahren. Am Sonntag, den 06. September 2020, widmet die CYBERFITNESS GmbH einen ganzen Tag dem Yoga und seinen verschiedenen Ausprägungen. Dann kommen bekannte Influencer und erfahrene Trainer nach Münster, um dort Yoga zu praktizieren, die unterschiedlichen Zugänge zu diskutieren und gemeinsam zu kochen. Das Spannende dabei: Jeder, der sich für Yoga interessiert oder es kennenlernen möchte, kann dabei sein – und zwar live über YouTube.



Das ganze Event steht unter dem Motto „Ein Tag für Dich“. „Yoga ist eines der facettenreichsten Gesundheits- und Bewegungskonzepte, die es gibt“, erklärt Tom Dederichs, der als Moderator durch das Yoga Summit führen wird. „Die verschiedenen Richtungen, die wir heute praktizieren, haben alle ihre eigene Geschichte und Tradition und richten sich an unterschiedliche Bedürfnisse. Allen ist aber gemein, dass das Ich im achtsamen Mittelpunkt stehen soll“.



Yoga in all seinen Facetten

Daher werden im Livestream neben zahlreichen Yogaübungen, die zum Mitmachen und Ausprobieren einladen, auch die verschiedenen Ansätze vorgestellt, wie etwa Hatha Flow, Pranayama oder Bhakti Vinyasa. Dafür hat CYBERFITNESS bekannte Gesichter der Szene wie den Hamburger Yogacrack Hans Figueroa oder den Gründer der Yoga-Lehrer-Community-Köln Marco Büscher gewinnen können. „Wir hoffen auf diese Weise, möglichst viele Menschen zu Hause anzusprechen“, ergänzt die Kurskoordinatorin Nicole Kühn. „Yoga ist so vielseitig wie das Leben selbst. Da sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein“.



Da Yoga einen ganz eigenen traditionellen philosophischen Unterbau besitzt, wird sich am Sonntag auch diesem Aspekt ausgiebig gewidmet, der für ein vertieftes Verständnis unabdingbar ist. Denn nur, wenn Körper und Geist in Einklang gebracht werden, kann Yoga seine ganze positive Wirkung entfalten. „Wir möchten uns dem Yoga ganzheitlich zuwenden“, erklärt Nicole Kühn weiter. „Aus diesem Grund werden wir in unserem Livestudio und hoffentlich auch in den heimischen Küchen gemeinsam ayurvedisch kochen“.



Live-Event der Superlative

Das Yoga Summit wird ein ganztätiges Event sein. Um 7:45 Uhr startend und gegen 19:00 Uhr endend können sich Zuschauer ganz flexibel dazu schalten und sich die Programmpunkte anschauen, die sie besonders interessieren. Damit das Yoga-Event auch seinen Weg auf die Endgeräte findet, wird am Sonntag ein fünfzehnköpfiges Team mit Kameras und Audioequipment im Einsatz sein, während Oliver Froning aka DJ Dune, der in der Vergangenheit mehrere Charthits platzieren konnte, für die richtige musikalische Atmosphäre sorgt.



„Unser Yoga Summit ist mittlerweile das dritte große Live-Event, das gestreamt wird“, erklärt Tom Dederichs, „und wir hoffen, dass wie bei den letzten Malen wieder zehntausende Interessierte einschalten. Wir haben ein wirklich abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt und versierte Yogalehrer gewinnen können, sodass dieses Event ein Muss für jeden Yogafan ist“.



Weiterführende Informationen zu den Inhalten und einen Ablaufplan finden Sie zusammen mit dem Link zum YouTube-Stream auf der Webseite zum CYBERFITNESS Yoga Summit: https://www.cyberfitness.de/yogasummit/

