Crazy Palace ist auf der Zielgerade

09.01.19

Die Dinnershow Crazy Palace kam auch in dieser Spielzeit bestens an, biegt aber nun auf die Zielgerade ein: Nur noch bis Sonntag, 20. Januar wird in Karlsruhe gespielt!



„Wir haben aber nur noch ganz wenige Karten zur Verfügung“, betont das Crazy Palace-Management.



Künstler auf Spitzenniveau: Dieser erfolgreiche Mix aus Show, Musik, wunderbare Atmosphäre, bester Unterhaltung und Spitzenküche war auch in dieser Spielzeit wieder sehr gefragt. Crazy Palace setzte damit wieder neue Maßstäbe. Zauberer und Moderator Thomas Otto entführt während des gesamten Abends mit Wortwitz und Zauberei in die Welt der Illusion. „Crazy Flight“ zeigt Gruppenakrobatik mit Kraft und sehenswerten Flugelementen, Natalya Netselya erweckt mit Sand traumhafte Geschichten zum Leben und Alexander Batuev faszinierte mit der unglaublichen Flexibilität seines Körpers. Akrobatik der absoluten Spitzenklasse zeigen Dany Daniel & Edina, die artistisch in den Zelthimmel hinaufgeht. Ein Show-Höhepunkt folgt dem nächsten, verbunden durch das exquisite 4-Gänge-Menü von Starkoch Sören Anders, Musik, Moderation, Artistik und die bezaubernden Crazy Palace-Showgirls – bis zum erlebenswerten abendlichen Finale mit Clio Togni und ihrer spektakulären Wassershow, mitten im Spiegelpalast.



Wer schon längerfristig planen möchte: Ab November 2019 ist Crazy Palace wieder am Start. Natürlich dann wieder mit komplett neuem Programm und Menü.



Infos: Der Messplatz bietet ausgezeichnete Möglichkeiten für die Bedürfnisse der Gäste und der Show, ob genügend Platz, hervorragende verkehrstechnische Anbindung, keine Anwohnerproblematik oder ausreichend Parkraum. Tickets gibt’s telefonisch unter 0721 – 9 70 70 75, www.crazy-palace.de

