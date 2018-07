Baumaßnahmen in Branitz

Ab Montag, 30. Juli 2018 wird die Straße „Branitzer Dorfmitte“ zwischen „Kastanienallee“ und „Branitz Zum Seebad“ aufgrund von Straßenbauarbeiten voll gesperrt. Die Sperrung wird bis voraussichtlich 3. August 2018 andauern.



Während der Bauzeit können leider die planmäßigen Haltestellen „Branitz Schule“ und „Branitz Zum Seebad“ nicht bedient werden. Fahrgäste der Linie 10 nutzen bitte die Ersatzhaltestellen auf der Kastanienallee an der Einmündung Pücklerstraße. Für Fahrgäste der Anruf-Fahrten der Linie 5N wird eine Ersatzhaltestelle auf der Pücklerstraße in der Nähe Vereinshauses eingerichtet.



Für auftretende Erschwernisse bittet Cottbusverkehr die Fahrgäste um Verständnis.



Weitere Informationen sowie die aktuellen Fahrpläne erhalten Sie im Kundenzentrum in der Stadtpromenade und im Internet unter www.cottbusverkehr.de.

