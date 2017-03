Kulinarische Reise um die Welt: COMO Hotels und Resorts präsentieren "Culinary Week" in Miami

Die erste, von nun an jährlich stattfindende "Culinary Week" im COMO Metropolitan Miami Beach wird vom 22. Mai bis 24. Mai 2017 stattfinden. Zelebriert wird die vielfältige Küche, die in den Hotels und Resorts von COMO weltweit serviert wird.





Zum ersten Mal präsentieren COMO Hotels eine “Culinary Week“ im COMO Metropolitan, dem Designhotel im angesagten Art Déco District von Miami Beach. Drei Chefköche aus den COMO Hotels in Perth, London und Bali werden Miami besuchen, um den Gästen die beliebtesten Gerichte aus ihren jeweiligen Restaurants in Form eines Vier-Gänge-Menüs, vorzustellen. Neben den Köchen werden auch Vertreter einiger der weltweit renommiertesten Weingüter anwesend sein um mit ausgewählten Tropfen jeden Gang zu begleiten. Zur ‘‘Culinary Week“ kommen Feinschmecker in den Genuss der Kulinarik, für die COMO Hotels auf der ganzen Welt von sich reden machen, dies in der Kulisse des Traymore Restaurants des im Design von Paola Navone eingerichteten Metropolitan Hotels.



Jed Gerrard, Chefkoch im Wildflower Restaurant des COMO The Treasury in Perth, liefert mit seinen Gerichten eine innovative Interpretation der australischen Kochkultur. Executive Chef Daniel Moran hat schon in fast allen COMO Hotels and Resorts auf dieser Welt gekocht und achtet dabei insbesondere darauf, dass die in den Restaurants der Häuser kredenzten Menüs nicht nur köstlich, sondern auch gesund und nahrhaft sind. Der Australier ist derzeit im COMO Point Yamu in Phuket beschäftigt, wo er die für COMO Hotels charakteristische kulinarische Handschrift sowohl im asiatischen als auch im mediterranen Restaurant des Hauses gekonnt weiter entwickelt. Nicht zuletzt stellt Sergi Sanz Blanco, Chefkoch im Michelin-Stern ausgezeichneten Ametsa with Arzak Instruction in London, seine aufregende 'New Basque' Küche vor, die bereits das Stammrestaurant von Elena Arzak in San Sebastian weltberühmt machte. Abgestimmt werden die Menüs mit Weinen der Vinzerei Castello Banfi aus der Toskana, Maison Joseph Drouhin aus Burgund und Rolland & Galarreta aus Spaniens Baskenland.



Die kulinarischen Abende beginnen jeweils um 19.30 Uhr mit einem Taittinger Champagner-Cocktail, bevor das Abendessen ab 20.00 Uhr im Restaurant Traymore serviert wird. Ein Abend mit Begrüßungscocktail und anschließendem Dinner sowie Wein kostet um die 88 Euro, für alle drei Abende beträgt der Preis rund 265 Euro pro Person.





Über COMO Metropolitan Miami Beach



Das COMO Metropolitan Miami mit 74 Zimmern befindet sich in einem renovierten Bauwerk aus den 1930-er Jahren im Herzen des historischen Art Déco Districts. Über seinen charmanten Pool-Bereich bietet das Hotel direkten Zugang zum Strand von South Beach. Von den Zimmern tun sich Ausblicke auf den Atlantik auf der einen, sowie auf den Intracoastal Waterway auf der anderen Seite auf. Für das Interior zeichnet die bekannte italienische Designerin Paola Navone verantwortlich, die das Augenmerk auf die Wahrung des Art Déco Flairs des ursprünglichen Bauwerks legte und ein von Frische, Licht und Leichtigkeit geprägtes Ambiente schuf. Zu den Highlights des Hotels gehört das auf dem Dach gelegene Hydrotheraphy Pool mit Atlantik Panorama und das COMO Shambhala Urban Escape mit vier Behandlungsräumen, Dampfbad und Fitnessraum, das zudem die gesunde COMO Shambhala Küche und die beliebten, frischen COMO Gesundheitssäfte anbietet. Die Bar des Traymore Restaurants gilt mit einer Auswahl an über 40 Sorten Gin und dazu passenden erlesenen Tonic Waters als Geburtsstätte von Miami Beachs erstem Gin-Club.



www.comohotels.com/metropolitanmiamibeach

COMO Hotels and Resorts

Die COMO Hotels and Resorts wurden von Christina Ong gegründet. Sie sind für ihre handverlesenen und individuell geführten Häuser bekannt: COMO The Halkin, London, drei COMO Metropolitan Hotels in London, Bangkok und Miami Beach, COMO Parrot Cay, Turks and Caicos, COMO Cocoa Island und COMO Maalifushi auf den Malediven, COMO Point Yamu auf Phuket sowie drei COMO Uma Resorts auf Bali und in Bhutan. Im Oktober 2015 eröffnet zudem das erste Haus in Australien, das luxuriöse Stadthotel COMO The Treasury in Perth.



COMO Hotels and Resorts sind mit ihren Stadthotels, Strandresorts, Abenteuer- und Wellness Refugien weltweit vertreten. Das Konzept der COMO Hotels & Resorts steht für Exzellenz in Service, Design, Wellness und Kulinarik aber auch in puncto Kulturererfahrung. Gleichsam verschreibt sich die Gruppe einer eindeutigen Strategie der Nachhaltigkeit, sowohl gegenüber der im Betrieb involvierten Menschen als auch den Destinationen. COMO Shambhala Estate auf Bali wird als als Wellness Refugium in Assoziation mit der Schwestermarke für Wellness, COMO Shambhala geführt. Die COMO Shambhala Produkte, Services, Kulinarik, Anwendungen und Spa-Einrichtungen stehen in jedem Haus der COMO Hotels & Resorts zur Verfügung.



www.comohotels.com

