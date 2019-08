Pressemitteilung BoxID: 764202 (Chiquita Deutschland GmbH)

Thema: Werde Bananenmaler mit Chiquita!

Chiquita startet einen unterhaltsamen Kreativwettbewerb, bei dem jeder aufgefordert ist, seiner Kreativität freien Raum zu lassen. Im Mittelpunkt hierbei steht unser berühmter Blauer Sticker. Die Aktion beginnt, zusammen mit dem neuen Schuljahr, im September 2019 und soll Eltern zeigen, dass Bananen der beste Snack sind, um Kinder bei ihrem aktiven Lifestyle und Einfallsreichtum mit Energie zu versorgen. Die Gewinner haben die Möglichkeit, ihre Designideen im Jahr 2020 auf den berühmten Blauen Stickern der Chiquita Bananen zu bewundern. Zudem gibt es weitere fantastische Preise.



Eltern wollen das Beste für ihre Kinder – und Kinder lieben Chiquita Bananen! Sie sind die beste natürliche, gesunde Zwischenmahlzeit, die Eltern ihren Kleinen bieten können. Kinder lieben Spaß und Abenteuer, dabei brauchen sie genügend geistige und körperliche Energie, die sie durch einen voll ausgefüllten Tag bringt. Um diese Kreativität, vom Frühstück bis zum Schlafengehen, mit Energie zu versorgen, ist eine Chiquita Banane in der Snackbox die Energiequelle, die Kinder für die Schule und die Freizeit danach brauchen.



Eine leckere Chiquita Banane enthält wichtige Vitamine und Nährstoffe, um Kinder und ihre kreativen Gedanken zu nähren. Um diese Kreativität weiter zu fördern, wird der weltberühmte Blaue Sticker der Chiquita zur Leinwand für den neuen Kreativwettbewerb.



Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die eigenen kreativen Ideen auf den Blauen Sticker zu zaubern und tolle Preise zu gewinnen. Die Preisrichter werden 18 siegreiche Designs auswählen, die für eine Sonderausgabe 2020 die Chiquita Bananen zieren werden. Die Teilnahme macht Spaß und ist kinderleicht – Teilnehmer können ihre Entwürfe unter www.chiquita.de/fun einreichen.



Jedes Design zählt als eine Anmeldung, je mehr Entwürfe eingereicht werden, je höher ist Chance zu gewinnen. Die Message ist: Mach mit! Du kannst gewinnen!



Die glücklichen Gewinner des Wettbewerbs erhalten fabelhafte Preise, die Spaß machen – ein Apple iPad – mit dem das kreative Talent weiter gefördert werden kann. Solche großartigen Preise werden in den Märkten für Aufmerksamkeit sorgen und Kunden zur Teilnahme und Kreativität anregen.



Im Laufe der Promotion wird Chiquita verkaufsfördernde Maßnahmen im Einzelhandel durchführen, begleitet von Handzettel-Anzeigen, Ellipsen und Displays. Posts auf Facebook, Instagram und Twitter geben weitere Informationen zum Wettbewerb, schaffen Aufmerksamkeit und erhöhen die Zahl der Besucher auf unserer Webseite.



Die Promotion richtet sich nach dem regionalen Marketingkalender. Die ‘Bananenmaler’ – Promotion findet in USA, Deutschland, den Niederlanden, Italien, Belgien und Griechenland statt. Start der Aktion ist Ende August/Anfang September 2019, passend zum Start ins neue Schuljahr.



