Erlebnis Trüffel - Kulinarische Angebote im Chiemsee-Alpenland

17.01.19

Im Romantik Hotel Lindner lernen Hobbyköche im Februar alles über den Edelpilz Trüffel und unter professioneller Anleitung sich selbst am Herd zu beweisen.



Trüffel-Soirée mit Trüffel-Papst Ralf Bos



Am 2. Februar dreht sich in Bad Aibling alles um den Edelpilz Trüffel. Während Lindner-Küchenchef Felix Wittner die Gäste mit einem 5-Gänge-Menü rund um das schwarze Gold verwöhnt, begleitet Trüffel-Papst Ralf Bos die Gäste geistreich und unterhaltsam durch den Abend. Bos ist Delikatessen-Händler, Buchautor, Journalist sowie gelernter Koch und Sommelier. Im stimmungsvollen Weinkeller wird er die Weine des Abends anmoderieren und sein Wissen über den Edelpilz teilen.



Kochkurs mit Küchenchef Felix Wittner



Kochen wie ein Profi kann nicht jeder - doch mit der Anleitung des Lindner-Küchenchefs Wittner, der den ambitionierten Anfängern mit Rat und Tat zur Seite steht, zaubern die Teilnehmer am 17. Februar im vierstündigen Kochkurs ein erstklassiges 6-Gänge-Menü. Nach einem kurzen Champagner-Empfang beginnt der lehrreiche Abend, der neben einem kleinen Exkurs in die Weinkunde einmalige Blicke in das bio-zertifizierte Restaurant verspricht. Von hausgemachten Gnocchi mit Schnittlauch Nage bis hin zum Zander im Salzteig gegart mit Safransoße - kulinarische Genüsse sind garantiert.



Weitere Informationen und Details zur Buchung sind unter www.chiemsee-alpenland.de/erlebnisangebote oder telefonisch im Chiemsee-Alpenland-Infocenter unter +49 (0)8051 96555-0 erhältlich.

