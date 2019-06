Pressemitteilung BoxID: 756557 (CHANGE of Scandinavia Germany GmbH)

CHANGE Lingerie eröffnet vierten Store in Hamburg

Das skandinavische Label wirbt mit exzellenter Passform, individueller Beratung und einem neuen Lebensgefühl

Kann ein BH glücklich machen? Ja, sagt das skandinavische Unterwäschelabel CHANGE. Bereits 2006 eroberte die Marke mit ihrem einzigartigen Konzept den deutschen Markt und eröffnete 2007 ihren ersten Store in Hamburg, um auch den Frauen im Norden der Republik ein neues Lebensgefühl zu schenken. Mit dem zunehmenden Erfolg in kürzester Zeit kam nun der 25. und bisher größte CHANGE Store Hamburgs in das Alstertal-Einkaufszentrum.



CHANGE Lingerie ist die führende Wäschemarke in Skandinavien. In seinen weltweit über 250 Stores in 15 Märkten präsentiert das junge dänische Label sein einzigartiges Konzept: CHANGE vereint herausragendes, topaktuelles Design mit exzellenter Passform und BH-Größen für wirklich jede Frau. Das Größensortiment der Marke umfasst 118 BH-Größen, von Cup A bis M und mit einem Umfang von 60 bis 100 cm. Dank persönlicher Beratung und professioneller Ausmessung findet bei CHANGE jede Frau den perfekten BH und erlebt ein ganz neues Tragegefühl.



„80 % aller Frauen tragen die falsche BH-Größe“, erklärt Alenka Cosic, Geschäftsführerin CHANGE Deutschland. „Die Folgen sind Nacken- oder Schulterschmerzen, Kopfweh, eine Fehlhaltung und Verspannungen. 95 % der Frauen haben sich noch nie ausmessen oder fachlich beraten lassen, und nur die wenigsten verstehen, was mit den Angaben der BH-Größe tatsächlich gemeint ist. Das wollen wir von CHANGE ändern.“ In den meisten Fällen, so Alenka Cosic weiter, suchen sich die Frauen ihren BH ohne Beratung aus. „Wenn dieser dann nicht optimal sitzt, suchen Frauen häufig die Schuld bei sich und ihrer Figur. Wir finden: Ein richtig sitzender BH kann wirklich glücklich machen! Frauen sehen auf einmal nicht mehr ihre „Problemfigur“, sie sehen sich mit liebenden Augen. Dieses Lebensgefühl wollen wir mit unserer Marke so vielen Frauen wie möglich vermitteln.“



In Hamburg eröffnete 2007 der erste CHANGE Lingerie Store in der Europa Passage, gefolgt von weiteren Stores in der Hamburger Meile und im Phönix Center Harburg. Am 23. Mai 2019 wagte CHANGE nun den nächsten Schritt und wird den bisher größten und somit vierten Store in Hamburg im Alstertal-Einkaufszentrum eröffnen. Mit 120qm Fläche im ersten Obergeschoss ist die gesamte Vielfalt der CHANGE Kollektionen zu finden, von schönen Basics für jeden Tag über exklusive Klassiker bis hin zu verspielten oder raffiniert-sinnlichen und sehr selbstbewussten Modellen. CHANGE bietet von jeher eine besondere Vielfalt an Wäschegrößen und Modestilen, so dass jede Frau problemlos ein neues Lieblingsdessous findet. Natürlich darf auch die Bademode für die anstehende Sommersaison nicht fehlen, genauso wenig wie die Sports- und Homewear, Stillwäsche und Shape Wear Linien.



Anlässlich der Shoperöffnung im AEZ gibt es ein ganz besonderes Start-Angebot von CHANGE: Wer sich bis zum 30. Juni 2019 in einem der Hamburger Stores ausmessen lässt und Mitglied im Treueprogramm „Club CHANGE“ wird, erhält ein perfekt sitzendes BH-Modell nach Wahl für den Sonderpreis von 15 €. Denn das ist das Credo von CHANGE: Jede Frau verdient einen BH, der (zu) ihr passt!

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (