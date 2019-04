Pressemitteilung BoxID: 746186 (Carl Hilscher GmbH)

Juwelier Hilscher als Top-Juwelier Deutschlands ausgezeichnet

Die Schmuck- und Uhrenmesse INHORGENTA hat die besten Juweliere 2019 in Deutschland gekürt

Das Experten-Gremium der führenden deutschen Messe für Schmuck, Uhren und Edelsteine INHORGENTA MUNICH hat Juwelier Hilscher als Top-Juwelier Deutschlands, Österreichs und der Schweiz 2019 ausgezeichnet.



Das Münchner Traditionshaus zählt zur Spitzenklasse deutscher, österreichischer und schweizerischer Juweliere. Neben einer Urkunde und einem Siegel, das nun das Geschäft am Elisabethmarkt schmückt, darf sich Juwelier Hilscher über einen Eintrag im Buch „Ausgezeichnete Juweliere Deutschland, Österreich und Schweiz 2019“ freuen. Das Buch präsentiert auf über 160 Seiten das Who´s Who der deutschen, österreichischen und schweizerischen Juweliers- und Uhrenfachgeschäfte sowie Goldschmieden – von kleinen Manufakturen bis hin zu bekannten Filialisten.



Inhaber Manfred Hilscher: „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr zum Top-Juwelier ausgezeichnet wurden. Wir erleben es täglich, dass der persönliche Kontakt mit dem Kunden und die Beratung im Zeitalter des Internet-Shoppings sehr wichtig ist. Wir tun alles dafür, dass unsere Kunden zufrieden sind und erhalten am Ende des Tages auch die Bestätigung für unsere Bemühungen.“



Verliehen wurde die Auszeichnung von der Projektleiterin der Inhorgenta Munich, Stefanie Mändlein. Sie ließ es sich nicht nehmen und überreichte die Urkunde persönlich im Geschäft in der Nordendstr. 50 in München. Juwelier Hilscher-Geschäftsführer Kai-Pierre Thieß ist glücklich über die Auszeichnung: „Für uns ist diese wiederholte Auszeichnung die schönste Bestätigung für unseren täglichen Einsatz. Wir stehen als Handwerksbetrieb und Fachhandel unseren Kunden mit Kompetenz und Herz zur Seite. Der Kunde genießt bei uns im Familienunternehmen eine andere Aufmerksamkeit. Wir beraten, betreuen und begleiten unsere Kunden über Generationen und sind stolz über jeden wiederkehrenden Kunden und jede Empfehlung.“



Auch Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang, die in der vergangenen Woche ihren Titel erfolgreich verteidigt hatte, zählt zu den Kunden von Juwelier Hilscher. Sie gehört inzwischen zu den Stammkunden, weil sie die individuelle Beratung schätzt. Marie Lang: „Vertrauen ist mir ganz wichtig. Juwelier Hilscher ist mir einfach sympathisch, weil man dort ehrlich ist und ich mich immer willkommen fühle. Die nehmen sich Zeit und ich werde ernst genommen.“

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (