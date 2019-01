Carado auf der CMT 2019

14.01.19

Wer Inspiration für seine nächste Reise sucht, kann im Januar auf der CMT 2019 in Stuttgart aus dem Vollen schöpfen. Mit mehr als 2.100 Ausstellern lädt die Messe dazu ein, sich von Stand zu Stand treiben zu lassen und Ideen für Aktivurlaube und außergewöhnliche Destinationen zu entdecken. Eine große Rolle spielt auch die Themenwelt Caravaning, die nach wie vor ständig neue Fans gewinnt. Im Einstiegsbereich bietet Reisemobilhersteller Carado spannende Neuheiten und präsentiert zudem die Highlights des aktuellen Produktprogramms.



Neue Modellreihe für Einsteiger



Erstmals stellt Carado seinen neuen Van auf der CMT den Besuchern vor. Die Baureihe mit zwei Grundrissen vereint die Wendigkeit des Camper Vans VLOW mit der Wohnlichkeit der Teilintegrierten. Dies gelingt durch eine schmalere Reisemobilform mit gleichzeitig allen Annehmlichkeiten, welche die beliebtesten Carado Modelle aufweisen. Dank der gewichtsoptimierten Materialien verbraucht der Van weniger Sprit beziehungsweise hat einen größeren Spielraum für die Zuladung. Mit seinem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist er insbesondere auch für Caravaning-Neulinge interessant.



Freizeitfahrzeuge für jeden Bedarf



„Wir haben 2019 ein so vielfältiges Produktprogramm wie nie zuvor“, sagt Julian Manz, Markenverantwortlicher Carado. „Vom Camper Van über den Van bis zu Alkoven, Teilintegrierten und Integrierten ist für jeden das passende Freizeitfahrzeug dabei. Unser Ziel ist, dass die Menschen sich in ihrem Carado auch unterwegs so geborgen fühlen wie zuhause. Darum legen wir großen Wert auf eine komfortable, ansprechende und zugleich gut durchdachte Ausstattung. Mit kleinen Verbesserungen bei Design und Funktionalität haben wir unsere Fahrzeuge wieder ein Stück weiterentwickelt, um das Reisen zum unvergesslichen Erlebnis zu machen.“



Der Carado Messestand weckt mit seinen Outdoor-Impressionen die Lust auf Entspannung in der Natur oder auch auf den nächsten City-Trip. Die Möglichkeiten sind mit den unterschiedlichen Fahrzeugtypen, die alle vor Ort ausgestellt sind, nahezu grenzenlos. Wer Lust hat, die Carado Reisemobile kennenzulernen, kann die Welt der Marke auf der CMT vom 12. bis 20. Januar in Halle 1, Stand D12 erleben.



Die Erwin Hymer Group vereint Hersteller von Reisemobilen und Caravans, Zubehörspezialisten sowie Mietund Finanzierungsservices unter einem Dach. Die Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2017/18 mit ihren weltweit mehr als 7.300 Mitarbeitern und rund 62.000 Freizeitfahrzeugen einen Umsatz von 2,5 Mrd. Euro. Zur Erwin Hymer Group gehören die Reisemobil- und Caravanmarken American Fastbacks, Buccaneer, Bürstner, Carado, Cliffride, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek, Sunlight und Xplore, die Reisemobilvermietungen Best Time RV, McRent, und rent easy, der Fahrwerkspezialist Goldschmitt, der Zubehörspezialist Movera, der Zeltcaravan-Hersteller 3DOG camping sowie das Reiseportal freeontour.

