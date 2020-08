Pressemitteilung BoxID: 810598 (Can Bordoy Grand House & Garden)

Strahlend schöne Haut mit dem Full Moon Ritual im Spa des Can Bordoy Grand House & Garden

Aufgrund seiner Anti-Aging-Wirkung sowie seiner Verwendung als Peeling, Gesichtswasser und Hautaufheller ist Reis aus der Naturkosmetik nicht mehr wegzudenken. Daher wurde er auch als Hauptelement in einem der meistverkauften Produkte von Gaia Natural Products (Mallorca) ausgewählt. Das Gesichtsritual, das sich "Full Moon" nennt, verspricht ein unvergessliches Erlebnis und bewirkt ein weiches, ebenmäßig und strahlend schönes Hautbild, das wie feinstes Porzellan wirkt. Das Spa des Can Bordoy Grand House & Garden freut sich darüber, seine Gäste mit Produkten der Marke Gaia Natural Products verwöhnen zu dürfen.



„Sowohl unsere Hotel- als auch die Tagesgäste schätzen diese Behandlung gleichermaßen. Das PH-Gleichgewicht der Haut wird wiederhergestellt und Pigmentflecken reduziert. Wenn wir unsere Haut der Sonnenstrahlung aussetzen, ist es wichtig, sie anschließend mit ausreichend Feuchtigkeit zu versorgen; sie nach einem ausgiebigen Sonnenbad zu beruhigen" erklärt Ioana Gheorghiu, Spa-Managerin des Can Bordoy Grand House & Garden. „Kunden schätzen vor allem die Tatsache, dass wir mit Naturprodukten wie Gaia Natural Products arbeiten, da diese keine Parabene enthalten und nicht an Tieren getestet wurden. Wir verwenden ausschließlich natürliche und nachhaltige Produkte“ fügt Ioana hinzu.



Neben Reis wird auch ätherisches Bambus- und Jasminöl verwendet. Der sinnliche Duft des Öls wirkt einzigartig wärmend, ermutigend und stärkend auf Geist und Seele. Dieser besondere Effekt soll besonders denjenigen zu Gute kommen, denen die Auswirkungen des Vollmonds auf Körper und Geist zu schaffen machen. Perfekt also für Kunden, die sich zu den kommenden Vollmond-Terminen (2.September und 10. Oktober) etwas Gutes tun möchten.



Das Full Moon Ritual wird entweder im Hotelgarten des Can Bordoy angeboten – natürlich ganz privat unter der romantischen Pergola -, oder im Spa des liebevoll renovierten Palais. Hier kann sich der Gast zudem bei einer Reihe klassischer Signature-Treatments, Sauna und Dampfbad entspannen und sich auch am erstklassigen Thermal-Zirkel des Hotels erfreuen. Dank der revolutionären Dornbracht-Systeme kommt der Kunde in den Genuss professioneller Wellness-Erlebnisse. Ein perfekter Immunbooster und maximale Entspannung – besonders in dieser Zeit wichtiger denn je.



Der Thermal-Zirkel ist der einzige auf Mallorca, der die Horizontal Shower ATT von Dornbracht besitzt. Er folgt dem Kneipp-Prinzip. Die Kombination aus warmem und kaltem Wasser sowie traditioneller, chinesischer Medizin (TCM) schickt Energie in die Stoffwechselbahnen, die die Akupunkturpunkte des gesamten Körpers miteinander verbinden. Die so genannten Meridiane helfen dabei eine Vielzahl an Symptomen zu lindern, Krankheiten zu verhindern, Blockaden und Verspannungen zu lösen sowie das Immunsystem zu stärken.



Gesichtsbehandlung “FULL MOON” mit Produkten von GAIA NATURAL



Verfügbar im Spa des Can Bordoy Grand House & Garden (Palma de Mallorca)



Dauer & Preis:



50 min (119 EUR / Person) und



80 min (149 EUR / Person; beinhaltet eine Nacken-, Schulter- und Kopfmassage)



Mehr Informationen und Buchung unter:



Tel. (+34) 871.87.12.02



E-Mail: wellbeing@canbordoy.com





