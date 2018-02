Gesund und fit ins Frühjahr

Von Aikido bis YoungGo, von Mental-Fitness bis zum Faszientraining, von Kopf bis Fuß: sanft die Glieder strecken, sich kraftvoll auspowern, bei informativen Vorträgen echtes Basiswissen erlangen, von Mentalfitness, Weisheit aus Fernost über Rückenfit und Detox bis zur ausgewogenen Ernährung. Nach dem Sporteln die wohltuende Saunalandschaft, ThermoSpa Softpackliege oder eine vitalisierende Massage genießen, um dann den gesunden Tag in der platzeigenen Hofschenke bei einem frisch zubereiteten GesUndFit-Menü ausklingen zu lassen.



All das vereinen die GesUndFit-Wochen am Wirthshof, die vom 12. bis 25. März im Rahmen der Markdorfer Gesundheitswochen stattfinden.



Der Fünf-Sterne Komfort Campingplatz mit eigenem Wellnesshotel, Bewegungszentrum und genussvoller Hofschenke liegt in der Bodenseeregion und ist Mit-Initiator der Markdorfer Gesundheitswochen – einem in dieser Form einzigartigem Angebot für die Gesundheit von Gästen und Einheimischen:



Das Gesundheitsangebot, das im Rahmen der Markdorfer Gesundheitswochen stattfindet, reicht vom Auge bis zum großen Zeh: ortsansässige Ärzte, Therapeuten, Sport- und Wandervereine, Fitnesscenter, Fachgeschäfte, Apotheken, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker und Kosmetikstudios haben sich zusammengeschlossen. Es finden Thementage, Vorträge und Workshops statt, Dienstleistungen rund um die Gesundheit, Schnuppertrainings und Rabattaktionen.



Ob kostenloser Gesundheitscheck, Höranalyse, Sehtest, Fußanalyse oder ein kostenloses Probetraining im Fitness-Studio: Wo sonst kann man an einem Ort so viel für seine Gesundheit tun? Die perfekte Gelegenheit, in entspannter Urlaubsatmosphäre alle guten Vorsätze in die Tat umzusetzen und die wertvollen Tipps mit nach Hause zu nehmen.



Qualität steht im Vordergrund



„Höchste Qualität steht bei unseren vielfältigen Sportangeboten und Thementagen im Vordergrund“ erklärt die diplomierte Sportwissenschaftlerin Katja Eberle, Leiterin der Fitness- und Bewegungsprogramme auf dem Wirthshof. Ziel ihrer Angebote ist es, ein gesundes Körperbewusstsein aufzubauen und abgeschwächte oder überbeanspruchte Muskeln wieder ins Lot zu bringen.



„Neueste sportwissenschaftliche Erkenntnisse unterstützen dabei den Trainingserfolg“ bekräftigt Eberle. Die professionellen Gesundheits- und Bewegungsangebote richten sich sowohl an Anfänger, Wiedereinsteiger, aber auch an versierte Freizeitsportler.



Da sich Eberle während ihrer Ausbildung auch umfangreich mit dem Thema Sportpsychologie auseinandergesetzt hat, sind auch Gäste, die mit einem ausgeprägten „inneren Schweinehund“ anreisen und sich wünschen, diesen möglichst dauerhaft „in den Urlaub zu schicken“, herzlich willkommen. Eberle verspricht den unliebsamen Reisebegleiter aufzuspüren…

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren