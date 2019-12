Pressemitteilung BoxID: 778007 (Bundesverband der Campingwirtschaft in Deutschland e.V.)

camping.info und Stefan Thurn mit dem BVCD-Camping-Star 2019 geehrt!

Im Rahmen des 3. Deutschen Campingtages am 27. & 28. November in Dortmund wurde zum sechsten Mal der „BVCD-Camping-Star“ verliehen. Die Preisträger in den Kategorien Organisation und Persönlichkeit wurden für ihr besonderes Engagement und Förderung der Campingwirtschaft geehrt.



In der Kategorie Organisation verleiht der BVCD e.V. den „BVCD-Camping-Star 2019“ an das Unternehmen camping.info.

Mit über 23.000 Campingplätzen in 44 Ländern, 118.000 registrierten Usern und 160.000 Campingplatzbewertungen hat sich camping.info seit seiner Gründung zu einem der bekanntesten Portale im Campingsektor entwickelt. Insbesondere im Bereich der Online-Buchung gibt es große Fortschritte und die Zahl der Campingplätze, die eine Direktbuchung anbieten, steigt stetig. „Camping.info bietet dem Campinggast einen höheren Komfort bei Planung und Buchung seines Aufenthalts und reduziert gleichzeitig den Arbeitsaufwand seitens der Campingplatzbetreiber“, fasst Günter Ziegler, Vizepräsident vom BVCD e.V., in seiner Laudatio zusammen. Den Preis nahmen Geschäftsführer Maximilian Möhrle sowie Erwin Oberascher, einstiger Gründer von camping.info, entgegen.



Den „BVCD-Camping-Star 2019“ in der Kategorie Persönlichkeit erhält Stefan Thurn vom ADAC für sein langjähriges Engagement für den ADAC-Campingführer.

„Stefan Thurn und der ADAC-Campingführer, das sind seit vielen Jahren zwei Namen, die zusammengehören“, betont der Präsident des BVCD e.V., Dr. Gunter Riechey, gleich zu Beginn seiner Laudatio.

Als Nachfolger von Horst Nitschke hat Stefan Thurn mit einem neuen Klassifizierungssystem mit 10 Beurteilungsbereichen Akzente gesetzt. Allen Schwierigkeiten zum trotz hat sich der ADAC-Campingführer zu einem großen Impulsgeber entwickelt, der die Branche durch intensive Inspektionen, europaweit einheitliche Maßstäbe und der gästeorientierten Ausrichtung qualitativ nach vorne gebracht hat.



Der BVCD e.V. freut sich auch im nächsten Jahr auf dem 4. Deutschen Campingtag am 2. und 3. Dezember in Magdeburg wieder besondere Verdienste von Persönlichkeiten und Organisationen auszeichnen zu können.

