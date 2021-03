Im Exklusivauftrag konnte Brockhoff OFFICE nunmehr eine Vollvermietung für den ersten Bauabschnitt des modernen TMM Forums auf dem Phoenix-West-Areal in Dortmund erzielen. Nachdem bereits vor Fertigstellung in 2020 erfolgreiche Vermietungen durch Brockhoff OFFICE verkündet werden konnten, sind die letzten zwei vakanten Flächen mit insgesamt ca. 950 m² in dem Objekt ebenfalls vermietet.



Ab dem 01. Mai 2021 wird die Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH die 475 m² große Fläche, welche komplett nach den Anforderungen des Mieters ausgebaut wird, beziehen. Schüßler Plan ist ein inhabergeführter, unabhängiger Ingenieurdienstleister mit knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 20 Bürostandorten.



Ein weiterer Mieter für das TMM Forum ist ein Unternehmen aus dem Bereich Elektromobilität. Die ebenfalls 475 m² große und bereits hochwertig ausgebaute Fläche, welche perfekt zu den Anforderungen des Mieters passt, wurde zum 01. März 2021 bezogen.



Die Architektur und Raumaufteilung des TMM Forums bestechen durch Offenheit und Transparenz. Durch das großzügig gestaltete Foyer, die modern ausgestatteten Konferenzräume sowie das Bistro mit Sonnenterrasse entsteht Raum für Interaktionen und Begegnungen. Der Fitnessbereich bietet die Möglichkeit zur geistigen und körperlichen Regeneration. Die einzelnen Arbeitsplätze sind, genauso wie die Besprechungsräume, durch ihre Platzierung direkt hinter der Fassade mit bodentiefen Fenstern lichtdurchflutet und können individuell eingerichtet werden. Die Service- und Sanitärräume sind hochwertig ausgestattet und befinden sich im Innern des Cubus.





