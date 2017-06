Bridgestone Tour B330-Golfbälle in neuem Kleid Ein plakatives großes "B" im hauseigenen Corporate Design setzt Bridgestones Tour-Golfbälle plakativ und medienwirksam in Szene

Bridgestone Golf, weltweit anerkannt als das Unternehmen, das das Ballfitting erfunden hat und bis heute mit Abstand die meisten Ballfittings durchführt (rund 400.000 weltweit), setzt auf eine stärkere Außendarstellung des Marken-Images. Ein plakatives „B“ aus dem bekannten Bridgestone-Schriftzug macht alle vier Modelle der Tour-B-Serie weithin medienwirksam gut erkennbar.



Ursprünglich nur für die Vergabe an die Tourspieler entwickelt, erobern die „B“-Bälle nun sukzessive die Verkaufsregale der Golfshops weltweit.



„Alle neuen Orders können auch im neuen „B“-Design ausgeliefert werden, so Ulrich Heissenhuber, Bridgestone-Distributor für Zentraleuropa. „Die neuen Bälle werden nicht nur besser im Fernsehen gesehen, auch für das gesamte Marken-Image ist das ein weiterer Schritt, mit dem Bridgestone seine Stellung als einer der größten Ballhersteller weltweit unterstreicht.“



Die Nummerierung wird durch eine kleine hochgestellte Zahl direkt neben dem „B“ angezeigt:



B330 = Schwarz

B330 S = Blau

B330 RX = Rot

B330 RXS = Silber



Zwei Besonderheiten unterscheiden die Bridgestone Tour B-Serie von anderen Markenbällen:





Als einziger Hersteller bietet Bridgestone eine Modellreihe mit vier Produkten an, von denen je zwei für Tour-Schwünge geeignet sind, (Tour B330 und Tour B330 S) und zwei ineiner Version für Amateurschwunggeschwindigkeiten (Tour B330 RX und Tour B 330 RXS).

Konstruktionstechnisch sind alle vier Modelle mit patentierten Kernen ausgestattet, die von innen nach außen fester werden, was einen optimierten Energietransfer bewirkt. Sensationell und weltweit einmalig ist die aktuelle SlipRes-Schale mit selbst reparieren Eigenschaften. Normale Kratzer verschwinden nach kurzer Zeit von selbst. Die Schale bleibt langanhaltend strahlend weiß und glänzend, als wäre der Ball neu, und darüber hinaus erlaubt diese Schalenrezeptur eine erstklassige Kontrolle bei Schlägen ins Grün.





Bridgestone-Markenbotschafter und –Ballspieler:



Neuzugang im Kreis der Bridgestone-Ballspieler ist nach Tiger Woods (B330S) 2016 nun auch seine auf der LPGA spielende Nichte Chayenne Woods (B330 RX). Sie spielt das gleiche Ballmodell wie die 41-fache LPGA-Siegerin Kerrie Webb, während „Pink Panther“ Paula Creamer auf die Spinversion B330 RXS setzt. Zu den langjährigen Bridgestone-Markenbotschaftern gehören der dreifache Major-Sieger Nick Price (B330), Masters-Sieger Fred Couples (B330 S), Fedex Cup-Sieger Brandt Snedeker (B330) und Publikumsliebling und Olympia-Bronze-Gewinner Matt Kuchar (B330 S). Von den jungen Karrierestartern haben sich Bryson de Chambeau (B330 S) und Hudson Swafford (B330), der erst vor wenigen Wochen sein erstes PGA Tour-Event gewann, für Bridgestone entschieden.



Farben und Verfügbarkeit:



B330 (weiß) und B330 S (weiß): UVP € 54,00 / Dutzend.

B330 RX (weiß und gelb) und B330 RXS (weiß): UVP € 49,00 / Dutzend.



www.bridgestonegolf.de

