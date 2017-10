LKW-Reifensortiment um Dayton Medium-Reihe erweitert

Die Reifenmarke Dayton von Bridgestone führt zwei neue Medium Produkte im LKW-Reifensegment ein: den Dayton D550S Lenkachsreifen und den D650D Antriebsachsreifen für leichte und mittlere LKW.



Dayton Reifen werden von Bridgestone, dem Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche[1], in Europa gefertigt, um kostenorientierten Flottenbetreibern die Basisleistung zum bestmöglichen Preis zu bieten. Bridgestone unterzieht den Reifen dabei Qualitäts- und Entwicklungskontrollen. Dadurch können Flottenbetreiber sicher gehen, dass es sich um passende, langlebige Qualitätsreifen handelt, die jeder Aufgabe gewachsen sind – egal unter welchen Bedingungen.



„Die zwei neuen Produkte ermöglichen Dayton eine breite Abdeckung im hochwertigen Segment des europäischen, vom Wettbewerb bestimmten, LKW-Reifenmarktes. Mit Bridgestone im Rücken arbeitet Dayton eine eindeutige Position heraus, die auf Zuverlässigkeit und Performance basiert“, sagt Steven De Bock, Director OE & Rep Sales Operations Commercial bei Bridgestone Europe.



Dayton Medium-Reihe D550S und D650D für leichte und mittlere LKW



Der D550S Lenkachsreifen und der D650D Antriebsachsreifen sind für das leichte (3,5-7 Tonnen) und das mittlere (7,5-16 Tonnen) LKW-Segment geeignet. Sie werden im regionalen Vertrieb, in der Fahrzeugvermietung, bei Umzugsfirmen und in der Bauindustrie eingesetzt.



Diese Fahrzeuge werden typischerweise in städtischen Gebieten sowie auf Landstraßen und somit weniger auf Autobahnen eingesetzt. Deshalb sind die neuen Dayton Reifen für die Herausforderungen des Transports von Lieferungen, wie zum Beispiel spezielle Bremssituationen, Start-Stopp-Nutzung und die Beanspruchung von mehreren kurzen Strecken auf unterschiedlichen Straßen, entwickelt worden.



Der robuste D550S Lenkachsreifen vereint sehr geringen Abrieb mit einer sehr zuverlässigen Fahrweise auf trockenem und nassem Untergrund. Steinauswurfnoppen in der Lauffläche bieten zusätzlichen Schutz, indem sie die Karkasse für den Runderneuerungsprozess instand halten.



Der D650D Antriebsachsreifen bietet gute Traktion und gutes Bremsverhalten, während das Tie-Bar-Laufflächendesign dazu beiträgt, die Sägezahnbildung zu minimieren.



Beide Reifen haben solch ein geringes Wulstvolumen, um das Gewicht des Reifens und den Benzinverbrauch möglichst gering zu halten, ohne die Lebensdauer zu beeinträchtigen. Durch die M+S-Kennzeichnung (Matsch und Schnee) und das Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) können Fahrer auf eine durchgängig gute Jahresperformance zählen.



Die Medium Reihe D550S und D650D ist in Europa seit Oktober 2017 in den gängigen Größen 215/75R17.5 und 265/70R19.5 für leichte und mittlere LKW erhältlich. Das Line-up wird im Laufe des nächsten Jahres erweitert.



Dayton Kunden können von der Expertise und dem Wissen der Bridgestone Partner, dem unabhängigen Netzwerk von LKW-Reifenhändlern sowie den exklusiven Lieferanten für Dayton LKW-Reifen in Europa profitieren.

Bridgestone Europe mit der Zentrale in Brüssel, Belgien, ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bridgestone Corporation, dem weltweit führenden Unternehmen der Reifen- und Gummibranche mit Sitz in Tokio, Japan. Bridgestone Europe betreibt ein F&E-Zentrum, ein Testgelände sowie 14 Produktionsanlagen und Büros in mehr als 60 Ländern mit mehr als 18.200 Mitarbeitern. Premium-Reifen von Bridgestone Europe werden weltweit verkauft. Die Vertriebsgesellschaften Bridgestone Deutschland GmbH in Bad Homburg vor der Höhe, die Bridgestone Europe Niederlassung Schweiz in Spreitenbach und die Bridgestone Europe Niederlassung Österreich in Wien sind als DACH-Region zusammengefasst. Als Central Region (BSCER) decken sie den wichtigsten europäischen Markt ab.



