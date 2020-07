Pressemitteilung BoxID: 808129 (Bridgestone Deutschland GmbH)

Bridgestone veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2019-2020

In seinem Sustainability Report 2019-2020 stellt Bridgestone die neue Wachstumsstrategie sowie die Bestrebungen vor, die zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen sollen.

Bridgestone setzt Nachhaltigkeit in den Fokus aller Tätigkeiten und schafft gemeinsam mit seinen Mitarbeitern, Partnern und Kunden neue Werte.

Im Bericht präsentiert Bridgestone neue mittelfristige Ziele seiner nachhaltigen Ausrichtung, orientiert am „Meilenstein 2030“. Dabei möchte das Unternehmen die Umsetzung der Pläne beschleunigen, seine Umweltauswirkungen weiter zu reduzieren.





Bridgestone hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2019-2020 veröffentlicht, der die neue mittelfristige Geschäftsstrategie des Konzerns beschreibt. Darin enthalten sind ebenfalls jene Bemühungen, die zum Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen.



„Nachhaltigkeit ist ein unverzichtbarer Bestandteil aller Aktivitäten unseres Konzerns. Auf dieser Grundlage haben wir Initiativen für eine stärkere Integration von Nachhaltigkeitsstrategien in unser Tagesgeschäft gestartet, da diese Kernelemente unserer Wachstumsmaßnahmen und Unternehmenskultur darstellen“, sagte Shuichi Ishibashi, Global CEO und Representative Executive Officer von Bridgestone. „Wir sehen enorme geschäftliche und soziale Chancen in der gemeinsamen Schaffung neuer Werte mit unseren Mitarbeitern, Partnern, Kunden und anderen. Wir freuen uns, in diesem Nachhaltigkeitsbericht mehr Details über unsere Strategie und unseren Ansatz bekanntzugeben.“



Das Unternehmen läutet im Jahr 2020 unter dem Motto „Bridgestone 3.0“ den Beginn eines neuen Kapitels in seiner Geschichte ein. Die Vision: Bis 2050 sozialen Wert und Kundennutzen für nachhaltige Lösungen in der Zukunft zu steigern. Die mittelfristige Geschäftsstrategie soll Bridgstone bei der Verwirklichung dieser Vision leiten. Dabei handelt es sich um ein neues Konzept, mit dem Thema Nachhaltigkeit als Kernstück. Die Strategie zielt darauf ab, gemeinsam mit der Gesellschaft, den Kunden und Partnern ein nachhaltiges Wachstum für den Konzern zu erlangen. Gleichzeitig ermöglicht sie dem Reifenhersteller, sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, da er durch seine einzigartigen Lösungen sowohl für die Gesellschaft als auch für die Kunden Werte schafft und steigert. Informationen über die Aktivitäten zur gemeinsamen Wertschöpfung sind im Nachhaltigkeitsbericht 2019-2020 vermerkt – gemeinsam mit detaillierten Maßnahmen, um soziale Fragen im Einklang mit „Our Way to Serve“[1] anzugehen.



Der Nachhaltigkeitsbericht 2019-2020 enthält die Ankündigung des sogenannten „Meilensteins 2030“, einer neuen Reihe von mittelfristigen Umweltzielen, die bis 2030 erreicht werden sollen. Bridgestone ist es gelungen, seine Ziele bis 2020 durch kontinuierliche, sorgfältige Anstrengungen bereits ein Jahr früher zu verwirklichen. Diese bilden gleichzeitig die Basis auf dem Weg zur langfristigen Umweltvision bis 2050 und darüber hinaus.



Auf der Grundlage der Unternehmensziele werden folgende Anstrengungen unternommen, um den ökologischen Fußabdruck bis 2030 weiter zu reduzieren:



1. Wirtschaftswachstum erzielen und gleichzeitig die Umweltauswirkungen reduzieren.

Ziel: Umsetzung eines Wasserressourcen-Plans bis 2030 in Produktionsanlagen in wasserarmen Gebieten.[2]



2. Beschleunigte Einführung der Kreislaufwirtschaft im Unternehmen.

Ziel: Erhöhung des Anteils von recycelten und erneuerbaren Materialien[3] auf 40 Prozent bis 2030.



3. Reduzierung der CO2-Emissionen über den gesamten Produktlebenszyklus und die gesamte Wertschöpfungskette, um zum Aufbau einer CO2-neutralen Gesellschaft beizutragen.

Ziele:









Die absoluten CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) um 30 Prozent reduzieren und eine Verringerung um 50 Prozent bis 2030 anstreben.[4]

Der Beitrag zur globalen Reduzierung der CO2-Emissionen umfasst den gesamten Lebenszyklus und die Wertschöpfungskette der Produkte und Dienstleistungen von Bridgestone (Scope 3).







Durch die Entwicklung eines tieferen Verständnisses der Gesellschaft und der Kunden sowie die kontinuierliche Bereitstellung von innovativen Mobilitätslösungen trägt Bridgestone aktiv zur Lösung gesellschaftlicher Fragen und zum Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung bei. Bridgestone möchte mit seinen Premium-Produkten und Lösungen die Art und Weise verbessern, wie Menschen sich fortbewegen, leben, arbeiten und handeln.



Weitere Informationen finden Sie auf bridgestone.de



[1] Das CSR-Engagement von Bridgestone im Bereich der sozialen Verantwortung.

[2] Produktionsstätten, die aufgrund der Standorte mit dem Risiko einer Verschlechterung der Süßwasserressourcen in Bezug auf Quantität und Qualität Risiken aufweisen.

[3] Im Rahmen des Gesamtmaterialgewichts für Reifenprodukte und einschließlich der Reifenkarkasse zur Runderneuerung.

[4] Ausgangsjahr: 2011.

