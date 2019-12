Pressemitteilung BoxID: 778303 (Bridgestone Deutschland GmbH)

Bad Homburgs Oberbürgermeister Alexander Hetjes zu Besuch bei Bridgestone in Bad Homburg

Das Unternehmen Bridgestone, Weltmarktführer der Reifen- und Gummibranche[1], zeichnet sich durch weit mehr aus, als seine wegweisenden Entwicklungen von Premium-Reifen für Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien. Darin verschaffte sich Bad Homburgs Oberbürgermeister (OB) Alexander Hetjes am 03. Dezember einen persönlichen Einblick, als er die Zentrale des Unternehmens für die Region Central Europe besuchte, die bereits seit 1996 in Bad Homburg ansässig ist. Von dort aus steuert Bridgestone mit über 450 Mitarbeitern, davon rund 300 Teammitglieder in Deutschland, die Geschicke des Unternehmens in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Gemeinsam mit Christian Mühlhäuser, Managing Director Bridgestone Central Europe, tauschte sich Alexander Hetjes bei seinem Besuch unter anderem über die Rolle des Unternehmens als angesehener Arbeitgeber in der Region, die Vision des Reifenherstellers zur Mobilität der Zukunft sowie das Zusammenspiel zwischen Bridgestone und Sport aus.



Oberbürgermeister Alexander Hetjes äußerte sich bei dem Treffen positiv über eine große Zahl an Bad Homburger Unternehmen, die sehr loyal zum Standort stünden – allen voran den Gastgeber. „Wir sind sehr glücklich, die Firma Bridgestone seit mehr als 20 Jahren bei uns in Bad Homburg zu wissen“, sagte Hetjes. Dies ist nicht zuletzt auf die intensiven persönlichen Kontakte des Oberbürgermeisters und der Wirtschaftsförderung mit den Unternehmen zurückzuführen. Anregungen, Fragen oder Probleme können so direkt aufgenommen und schnell bearbeitet werden.



Erfolgreicher Jahresrückblick



Bridgestone blickt auf ein spannendes Jahr 2019 zurück: „Wir befinden uns im Wandel vom Premium-Reifenhersteller hin zu einem führenden Anbieter zukunftsweisender Mobilitätslösungen“, so Christian Mühlhäuser. „Dieser Prozess beinhaltet technologische Innovationen wie beispielsweise die Einführung unserer neuen Leichtbau-Reifentechnologie Enliten, die den Materialverbrauch und CO2-Emissionen deutlich reduziert.“ Auch der Erwerb von Webfleet Solutions, vormals TomTom Telematics, stärkt das Hightech-Unternehmen im Bereich datenbasierter Lösungen, welche die Mobilität in vielen Bereichen effektiver und effizienter gestalten. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf diesem Weg der Garant dafür, dass wir als Unternehmen unsere Ziele erreichen und unsere Vision der Mobilität von Morgen erfolgreich umsetzen können. Für uns genießt es deshalb Priorität, kontinuierlich daran zu arbeiten ideale und über die Norm hinaus attraktive Arbeitsbedingungen am Standort zu schaffen.“



Aktiv im Sport



Das Unternehmen pflegt traditionell eine enge Verbindung zum Sport. Erst im Oktober gab Bridgestone seinen neuen und dritten „Verfolge Deinen Traum. Egal was kommt“ Botschafter Thomas Röhler bekannt, der als Olympiasieger im Speerwurf neben Fabian Hambüchen und Kristina Vogel das Gesicht der Kampagne ist. „Sport begeistert und bringt Menschen zusammen“, erläutert Christian Mühlhäuser. „Auch unser Unternehmen trägt mit seinen Premium-Reifen und Mobilitätslösungen zuverlässig dazu bei, Menschen zusammenzubringen. Zudem passt die Strahlkraft und Dynamik des Hochleistungssports gut zu vielen Werten, die wir tagtäglich im Unternehmen leben. Unser mit dieser Philosophie verbundener Anspruch setzt sich bis zu den Produktinnovationen fort, beispielsweise mit dem neuen Winterreifen Blizzak LM005, mit dem wir Menschen bei allen Straßenverhältnissen sicherer an ihr Ziel bringen wollen. Darum sind wir unter anderem erst kürzlich von den Testprofis der renommierten Auto BILD zum Hersteller des Jahres für Winterreifen 2019/2020 gewählt worden.“



Ob OB Hetjes schon auf Winterreifen umgerüstet habe? „Selbstverständlich“, antwortete der ausgebildete Versicherungskaufmann, der aktuell im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf lebt. „Als Vater zweier Kinder ist mir Sicherheit im Straßenverkehr besonders wichtig. Denn bei uns im Taunus weiß man nie – hier wurden wir auch schon öfters vom plötzlichen Wintereinbruch überrascht“, so Alexander Hetjes weiter.



Soziales Engagement



Wie technische Entwicklungen und Produktneuheiten ist das Thema CSR ein integraler Bestandteil der Unternehmenskultur und so engagiert sich Bridgestone beispielsweise im Rahmen des SOCIAL DAYS für die Arche in Frankfurt. Außerdem wurde der Reifenhersteller 2019 zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte in den Euronext Vigeo World 120 Index aufgenommen – ein führender Aktienindex, der sich auf Umwelt-, Sozial- und Unternehmens-Faktoren (Environment Social Governance – ESG) konzentriert.



[1] Basierend auf dem Reifenabsatz in 2018. Quelle: Tire Business 2019 – Global Tire Company Rankings.

