Heute wurden in Saarbrücken die vier Vorrundengruppen der Table Tennis Champions League 2018/19 ausgelost. Die Glücksfee bescherte Borussia Düsseldorf eine Hammergruppe: Den Champions League Sieger 2016, AS Pontoise-Cergy TT aus Frankreich, den Vorjahres-Halbfinalisten aus Portugal, Sporting Clube de Portugal, und den tschechischen Meister TTC Ostrava.



Die Teams aus Frankreich und Portugal dürften Borussias härteste Kontrahenten in der Gruppe A sein. Pontoise-Cergy wird angeführt von Mattias Karlsson, der aktuellen Nummer 18 der Welt. Aber auch Can Akkuzu, Tristan Flore und Ex-Borusse Patrick Baum können dem Düsseldorfer Quintett gefährlich werden. Bei Sporting Clube de Portugal stehen mit Quadri Aruna (20) und Joao Monteiro (69) zwei international sehr erfahrende und renommierte Profis unter Vertrag, die ihre Mannschaft bis in das Semifinale 2018 führten. Der nominell schwächste Verein der Gruppe ist Ostrava, das auf den früheren Düsseldorfer Petr Korbel (mit Borussia ETTU-Cup-Sieger 2007) baut.



Dass die Borussia-Gruppe hochkarätig besetzt ist, kann man auch daran ablesen, dass neben den an Position eins gesetzten Landeshauptstädtern das zweitbeste Team aus Lostopf 2 und das jeweils stärkste Team aus Topf 3 und 4 dabei ist. "Das ist eine absolute Hammergruppe", so der erste Kommentar von Borussia-Manager Andreas Preuß, der vor Ort die Auslosung verfolgt hat. "Es ist mit Abstand die schwerste der vier Gruppen. Aber wir sind Titelverteidiger und werden nicht jammern. Wir wollen als Gruppenerster in das Viertelfinale und wieder um den Titel spielen!"



"Wir freuen uns auf die neue Champions League Saison und auf drei attraktive Gegner. Insbesondere auf Sporting Clube de Portugal, auf die wir zum ersten Mal treffen", sagt Coach Danny Heister.



Die Gruppenphase der europäischen Königsklasse beginnt für die Borussia mit einem Heimspiel gegen die portugiesische Mannschaft am 26.-28. September. Anschließend muss der amtierende Champions zu Pontoise-Cergy (10.-12. Oktober), bevor die beiden Spiele gegen Ostrava anstehen (24.-26. Oktober zu Hause, 14.-16. November auswärts). Nach einer weiteren Partie in der Fremde (28.-30. November bei Sporting) beendet die Borussia die Gruppenphase mit einem Heimspiel gegen Pontoise am 6.-7. Dezember. Sobald alle Spiele terminiert sind, werden wir Sie umgehend informieren. Die KO-Runde beginnt im Januar 2019, für die sich die Gruppensieger und -zweiten qualifizieren.



Die Gruppen im Überblick:



Gruppe A

Borussia Düsseldorf (Setzposition 1)

Timo Boll (Nationalität: GER/Weltrangliste: 2), Omar Assar (EGY/21), Kristian Karlsson (SWE/22), Kamal Achanta (IND/43), Anton Källberg (SWE/74)

AS Pontoise Cergy TT (FRA/6)

Mattias Karlsson (SWE/18), Can Akkuzu (FRA/77), Tristan Flore (FRA/95), Patrick Baum (GER/238)

Sporting Clube de Portugal (POR/9)

Quadri Aruna (NGA/20), Joao Monteiro (POR/69), Diogo Carvalho (POR/185), Bode Abiodun (NGA/258)

TTC Ostrava 2016 (CZE/13)

Felipe Olivares (CHI/114), Tomas Tregler (CZE/117), Petr Korbel (CZE/n.n.), Ondrej Bajger (CZE/396)



Gruppe B

UMMC Jekaterinburg (RUS/3)

K.S. Dekorglass Dzialdowo (POL/8)

Stella Sport La Romagne (FRA/12)

SPG Walter Wels (AUT/15)



Gruppe C

1. FC Saarbrücken TT (4)

Bogoria Grodzisk Mazowiecki (POL/5)

Vaillante Sports Angers TT (FRA/11)

Roskilde Bordtennis BTK 61 (DEN/14)



Gruppe D

Fakel Gazprom Orenburg (RUS/2)

GV Hennebont TT (FRA/7)

Post SV Mühlhausen (10)

Eslövs AI BTK Bordtennis (SWE/16)

