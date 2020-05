Pressemitteilung BoxID: 800979 (BKI Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH)

BKI BAUKOSTEN NEUBAU 2020 - Aktuelle Baukosten für 75 Gebäudearten nach aktueller DIN 276

Beim Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) erschien im Mai 2020 das Standardwerk „BKI BAUKOSTEN 2020“ mit aktuellen Kostenkennwerten für Gebäude, Bauelemente und Positionen.



Teil 1: Sichere Baukosten-Statistik 2020 aus über 3.400 abgerechneten Objekten



Die neue Fachbuchreihe BKI BAUKOSTEN versteht sich als rechtssicheres, objektives, neutrales und regional anpassbares Werkzeug zur sicheren Kostenermittlung in der Praxis. Über 1.200 Architekturbüros liefern dem BKI aus allen Bundesländern Objektdokumentationen gebauter Architektur. Der Teil 1 dieser Reihe beinhaltet Baukosten-Orientierungswerten zu 75 Gebäudearten, wie sie bei der Grundlagenermittlung, Vorplanung und Entwurfsplanung benötigt werden. Alle Kostenkennwerte 2020 zu den Gebäudearten basieren auf der Analyse von über 3.400 realen, abgerechneten Vergleichsobjekten. Die Baukosten zu jeder Gebäudeart referenzieren auf die Objekt-Nachweise der jeweiligen Gebäudeart mit Objekt-Fotos und wichtigen zugehörigen Objekt-Kennwerten. Alle BKI-Referenzobjekte wurden aus der Baupraxis bundesweit, auch unter regionalen Gesichtspunkten, erhoben und bilden somit eine objektive und neutrale Vergleichsgrundlage mit nachvollziehbaren realen Objektdaten. Für die Terminplanung wurden Planungskennwerte für Bauzeiten integriert – ebenfalls mit statistischer Auswertung und Einzelobjekt-Betrachtung. Aktuell fortgeschrieben sind auch die BKI-NHKs 2020, die auf Anregung aus der Bewertungspraxis entwickelt wurden. Die BKI-NHK basieren auf der Auswertung der Neubauten aus der BKI-NHK-Datenbank. Diese wurden den NHK-Gebäudetypen zugeordnet und dienen Gutachtern, Sachverständigen, Banken und Sparkassen als wichtige Praxishilfe zur sachgerechten Beleihungswertermittlung.



Teil 2: Über 23.000 neue statistische BKI-Kostenkennwerte für Bauelemente



Die DIN 276 fordert als Entscheidung über die Entwurfsplanung die Ermittlung der Gesamtkosten nach den Kostengruppen in der dritten Ebene der Kostengliederung. Der neue Band „BKI BAUKOSTEN 2020 Bauelemente“ bietet für diese Aufgabe aktuelle Kostenkennwerte nach 75 Gebäudearten – mit dem Detaillierungsgrad der 3. Ebene der DIN 276. Und für die Kostenermittlungsstufe „Kostenvoranschlag“ sind die BKI Ausführungsarten des Bauelemente-Bandes besonders hilfreich. Ob für unterschiedliche Ausführungen von Baugruben, Gründung, Außenwände, Innenwände, Decken oder Dächer – mit den neuen statistischen Kostenkennwerten 2020 gehen Anwender auf Nummer sicher.



Die Kostenkennwerte finden Anwender nicht nur nach Gebäudearten und Kostengruppen, sondern auch nach Ausführungsarten und Leistungsbereichen übersichtlich aufbereitet. Fachlich ergänzt werden die Kostenkennwerte 2020 mit Fachartikeln zu Grobelementen, Lebensdauern von Bauteilen und Kosten zum Stahlbau.



Teil 3: Positionen und Baupreise 2020 für über 3.000 Neubau-Leistungen



Als kompetente Unterstützung zum Bepreisen von Leistungsverzeichnissen (Rohbau, Ausbau, Gebäudetechnik, Freianlagen), zur Vorbereitung der Vergabe mit Prüfen von Angebotspreisen und zur Erstellung einer Leistungsbeschreibung versteht sich der Band „BKI Baukosten Positionen, Statistische Kostenkennwerte 2020“ (Teil 3). Die praxisgerechte Formulierung der Positionstexte durch fachkundige Autoren und die externe Prüfung durch Fachverbände gewährleisten maximale Sicherheit bei der Ausschreibung. Alle Baupreise 2020 basieren auf der Analyse abgerechneter Bauwerke und dokumentieren das marktübliche Preisniveau. Die Angabe der Ausführungsdauer zur jeweiligen Position bietet eine zuverlässige Orientierung für die Dauer der Arbeitsleistung im Rahmen der Terminplanung.



Alle drei Neuerscheinungen enthalten die neuen BKI Baukosten-Regionalfaktoren 2020 für jeden Stadt- und Landkreis in Deutschland sowie für die Inseln der Nord- und Ostsee. Auf diese Weise können die Bundesdurchschnittswerte einfach an das Baukosten-Niveau de jeweiligen Region angepasst werden.



Die neue dreiteilige Fachbuchreihe BKI BAUKOSTEN NEUBAU 2020 (Gebäude, Bauelemente, Positionen) ist als Gesamtausgabe zum Preis von 239 Euro erhältlich. Es können aber auch die einzelnen Fachbücher beim BKI, vier Wochen zur Ansicht mit Rückgabegarantie, angefordert werden, Tel: 0711 954 854-0, Email: info@bki.de.



Unter www.bki.de/t1, www.bki.de/t2 sowie www.bki.de/t3 können zu den Fachbuch-Neuerscheinungen auch jeweils Musterseiten und das Inhaltsverzeichnis eingesehen werden.

