Backmischungen tragen zur Vermüllung der Weltmeere bei!

Verpackungen verursachen Müll – in der Regel Plastikmüll. Unnötigen Plastikmüll, vermeidbar, wenn nur gewollt. BIOVEGAN will! Deshalb bekommen die BIOVEGAN Brot- und Kuchenbackmischungen eine neue Verpackung. Voll öko, voll kompostierbar werden diese sein. Das Ergebnis ist ein Wegfall von viel Verpackungsmüll. Zusammen mit der Umstellung auf kompostierbare, plastikfreie Verpackungen schafft BIOVEGAN zusätzlich eine Preisreduzierung um einen Euro für alle Brotbackmischungen.



Ein erfolgreicher Start 2018



Die BIOVEGAN Brot- und Kuchenbackmischungen haben im Jahr 2018 einen erfolgreichen Start hingelegt. Der Markt der Backmischungen wurde revolutioniert: Endlich kam wieder richtig gutes Brot auf den Tisch. Vollwertig, mit gekeimten Saaten, vielen Ballaststoffe und Proteinen, einfach und schnell in der Zubereitung und super lecker. Auszugsmehle wurden eliminiert. Auch die veganen Kuchen sind himmlisch lecker und teuflisch gut. Brote und Kuchen sind außerdem hefe- und glutenfrei. 2019 kam die Backmischung für den Pizzateig hinzu. Komplett zuckerfrei und mit gekeimten Saaten ist sie einzigartig, gesund und umwerfend köstlich. BIOVEGAN ruht sich nicht auf diesem Erfolg aus und startet die Backrevolution 2.0.



Eine Erfolgsgeschichte geht weiter



Die BIOVEGAN Backmischungen werden ab 2020 in voll kompostierbare Standbeutel verpackt und dazu gehören alle Brotbackmischungen, der Pizzateig und der Schokokuchen. Marmor- und Zitronenkuchen werden selbstverständlich auch in voll kompostierbare Tüten verpackt. Da es aber jeweils zwei Tüten pro Kuchen sind, behalten sie die Faltschachtel. Diese ist aus FSC-zertifiziertem Karton. Eine unglaubliche Menge an Verpackungsmüll wird durch diese Veränderung im Jahr eingespart: Mehr als 8.000 kg.



Nur Vorteile



Die Verpackungen hinterlassen keinen Plastikmüll, kein Mikroplastik in der Umwelt oder in uns Menschen. Die voll kompostierbaren Tüten werden in sechs bis neun Monaten zu CO2, Wasser und neuer Biomasse zersetzt. Tut eurem Körper etwas Gutes – nicht zu vergessen mit den gekeimten Saaten. Wahre Kraftpakete, denn durch die Keimung können Vitamine und Mineralstoffe besser vom Körper aufgenommen werden.



Last but not least – eine Reduzierung des Preises für alle BIOVEGAN Brotbackmischungen. Und zwar um einen Euro. Demnach ist die Backrevolution 2.0 nicht nur super für den Planeten und die Gesundheit, sondern auch für den Geldbeutel.



Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Abbildungen sind zum Abdruck freigegeben. Für eine redaktionelle Berichterstattung stellen wir Ihnen gerne weitere Informationen und Abbildungen zur Verfügung.



Nähere Informationen zu BIOVEGAN unter biovegan.de.

