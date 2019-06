Pressemitteilung BoxID: 755650 (Bayreuth Dragons American Football)

Dragons fahren ersten Saisonsieg ein

Es scheint als seien die Dragons endlich in der Saison angekommen. Am vergangenen Sonntag traten die Bayreuth Dragons zum zweiten Rückspiel der Saison gegen die Falcons in Neustadt an und konnten sich mit einem deutlichen 40:06 Sieg für die Pleite im ersten Heimspiel revanchieren. Der Niederlagenserie ist somit ein Ende gesetzt.







Die Dragons dominierten das Spiel dabei von Beginn an. Bayreuth startete das Spiel in der Offensive und konnte den ersten Drive sogleich in Punkte verwandeln. Die Defense wiederum stoppte jeglichen Angriffsversuch der Neustädter, holte sich mehrmals den Ball zurück oder zauberte gar selber Punkte auf das Scoreboard. Ein Muster, welches sich in dieser Form durch die gesamte erste Halbzeit gezogen hat. Die Wagnerstädter zeigten sich in Top-Form und ließen beinahe keine Fehler zu. Halbzeitstand: 28:00 für Bayreuth.







Die Zweite Hälfte begann, wie in bisher jedem Spiel dieser Saison, nur schleppend. Beide Teams versuchten sich mit Mühe über das Feld zu arbeiten, aber nur Bayreuth hatte am Ende des dritten Quarters Punkte zu verbuchen. Im letzten Viertel versuchten die Falcons mit ihrem starken Laufspiel noch nachzuziehen, doch am Ende reichte es bei Weitem nicht. Mit einem Endstand von 40:06 revanchieren sich die Dragons für die Aufholjagd aus der ersten Begegnung mit den Falcons und beenden somit die bisherige Serie aus vier Niederlagen.



Kommenden Samstag empfängt man mit den Ansbach Grizzlies den Tabellenvierten der Landesliga-Nord in Bayreuth zu Gast. Ein noch unbekannter Gegner mit langer Footballtradition: In Ansbach wird bereits seit 1979 Football gespielt. Dabei konnten die Grizzlies in der Vergangenheit bereits drei Mal den deutschen Meistertitel heimfahren.







Quickfacts - Ansbach Grizzlies @ Bayreuth Dragons:





Samstag 15. Juni 2019

Kickoff: 17:30 Uhr

Ort: Stadion des 1FC. Bayreuth, Friedrich-Ebert-Straße 87 (gegenüber Volksfestplatz)

Eintritt: 4,00€ normal – 2,50€ ermäßigt





Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt.

















