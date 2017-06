Welterbe-Informationstag auf der Roseninsel: 1. Juli 2017

Auf der Roseninsel im Starnberger See ist am Samstag, den 1. Juli, der Welterbe-Informationstag. Die Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie und die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen bieten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ein umfangreiches Programm an. Die Roseninsel gehört seit 2011 zum UNESCO-Weltkulturerbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“, das insgesamt 111 Pfahlbau- und Feuchtbodensiedlungen in sechs Staaten umfasst; sie ist eine von drei Fundstellen in Bayern, die Teil des Welterbes sind.



Das Programm bietet am 1. Juli eine Entdeckungstour zu den prähistorischen Fundstellen: Von 12.00-18.00 Uhr können Sie auf der Roseninsel u.a. bei der Liveübertragung eines Tauchgangs zu den Pfahlbauten dabei sein, die Arbeit der Forschungstaucher näher kennen lernen, bis zu 6000 Jahre altes Fundmaterial von der Insel begutachten oder sich mit der Geschichte des Welterbes Pfahlbauten auseinandersetzen. Vier Vorträge im Casino runden das Programm ab (bitte melden Sie sich für die Vorträge vorab im Museum an). Bei zwei geführten Bootstouren rund um die Insel können Sie die wichtigsten archäologischen Fundpunkte aus nächster Nähe betrachten (bitte melden Sie sich für die Bootstouren vorab im Museum an). Das Programm ist hervorragend für Kinder geeignet; im Youngsters Club wird auf der Roseninsel mit Kindern gebastelt. Auf der Roseninsel gibt es keine Möglichkeit zur Einkehr. Bitte denken Sie daran, eine Brotzeit und etwas zu trinken mitzubringen.



Das ausführliche Programm, das am Welterbe-Informationstag, Samstag den 1. Juli 2017, auf der Roseninsel angeboten wird, finden Sie online: www.blfd.bayern.de



Sie erreichen die Roseninsel ausschließlich mit der Fähre von Feldafing vom Glockensteg aus und gelangen so direkt zum Ort des Geschehens auf der Roseninsel

