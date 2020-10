Etwa 300 Betten werden im Sportcamp Nordbayern für die Gäste zur Verfügung stehen. Zudem bietet das künftige Sportcamp auch zahlreiche Sportmöglichkeiten. So gehören zur Anlage eine Dreifach-Sporthalle, ein Kunstrasenplatz, drei Tennisplätze, ein Beachvolleyball-Feld und eine Kletterwand. Modernste Seminar- und Erholungsbereiche runden das breite Angebot ab.



Ermöglicht wurde der Neubau durch den Freistaat Bayern. Er fördert das Sportcamp, dessen gesamte Projektkosten sich auf derzeit rund 32 Millionen Euro belaufen, mit 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Sportminister Joachim Herrmann: „Wir unterstützen dieses Projekt mit mehr als 26 Millionen Euro. Die modernsten Sportanlagen und -einrichtungen, der Regenerations- und Seminarbereich sowie die Unterbringungs- und Verpflegungsräume sind äußerst ansprechend gestaltet. Das Sportcamp Nordbayern wird damit ein weiteres Aushängeschild für den bayerischen Sport. Es wird weit über die Region hinaus seine Anziehungskraft entfalten", sagte der Minister.



BLSV-Präsident Jörg Ammon betonte beim Richtfest: „Unser großer Dank gilt dem Freistaat Bayern, ohne dessen Unterstützung es nicht möglich gewesen wäre, dieses Leuchtturm-Projekt des bayerischen Sports zu realisieren.“ Der Dank Ammons galt auch der Oberfrankenstiftung, die für den Bau des Sportcamps ebenfalls finanzielle Mittel bereitstellte. „Das BLSV-Sportcamp Nordbayern wird der gesamten Region neue wirtschaftliche, aber auch sportliche und touristische Impulse geben“, ist der BLSV-Präsident überzeugt, „ich bin mir sicher, dass unsere Vereine und Fachverbände, aber auch Schulklassen und andere Besucher von dieser attraktiven Einrichtung mit ihren vielfältigen Sportangeboten begeistert sein werden.“



Mit dem neuen Sportcamp Nordbayern in Bischofsgrün kann der BLSV nach dessen Eröffnung seinen Mitgliedern und anderen Gästen vier Sportcamps bieten. Schon jetzt können Interessierte die Sportcamps in Inzell und Regen sowie das BLSV-Haus BergSee am Spitzingsee nutzen. Der gemeinsame Nenner aller BLSV-Sportcamps ist unter anderem die landschaftlich reizvolle Lage. „Unsere Sportcamps sind bereits seit vielen Jahrzehnten fest im bayerischen Sport verankert“, merkt Jörg Ammon an, dessen Verband in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen feiert.

