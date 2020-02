Pressemitteilung BoxID: 787492 (Baros Maldives)

Baros Maldives - Ein Reisekonzept für Gentlemen

Das Insel-Refugium, das zum siebten Mal in Folge als romantischstes Resort der Welt ausgezeichnet wurde, hat nicht nur für Honey- und Babymooner eine Vielzahl an Aktivitäten zu bieten. Baros Maldives offeriert auch ein breites Spektrum speziell konzeptioniert auf seine männlichen Gäste.



Die Angebote reichen von klassischen sowie abenteuerlichen Wassersportaktivitäten über eine beeindruckende Zigarrenauswahl, bishin zu Spa-Behandlungen speziell für die männliche Haut.



Für Entdecker: Auf den Spuren maledivischer Kultur und Kulinarik



Im Zuge einer Entdeckertour zu von Maledivern bewohnten Inseln gibt es die Möglichkeit, nahezu unberührte Häfen und Küsten zu entdecken und das authentische Leben abseits des Resorts kennenzulernen. Zur Tuchfühlung der maledivischen Tradition gehört auch die regionale Kulinarik. Gourmets haben die Möglichkeit an einem einstündigen Kochkurs teilzunehmen, bei dem unter Anleitung der preisgekrönten Baros Küchenchefs traditionell maledivische Köstlichkeiten entstehen.



Preis: 260 EUR für die Entdeckertour inklusive Kochkurs



Für Abenteurer: Robinsonade im und auf dem Wasser



Im Mai startet die Mantarochen- und Walhai-Saison auf den Malediven. Damit erhöhen sich die Chancen, diese seltenen Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu erleben, gewaltig. Baros lädt zur Walhai-Exkursion ein und bietet ein luxuriöses Erlebnis auf der Resort-eigenen Yacht an. Der Tagesausflug beginnt bereits um sieben Uhr morgens. Ziel ist der südlichste Punkt des Süd Ari Atolls. Gefrühstückt wird an Bord der Yacht, denn natürlich stehen neben dem Captain auch ein Guide sowie Butler Service zur Verfügung. Nach einer erfolgreichen Schnorchel-Tour mit Tierbeobachtung wartet ein Champagner-Picknick auf den Unterwasser-Abenteurer. Ein weiteres Highlight ist das sogenannte „Fluo Night Diving“. Dabei wird der Gast mit einem speziellen Licht ausgestattet, das von dem Meeresleben teilweise absorbiert wird. Es entsteht ein buntes Farbspektakel, das zu einem unvergesslichen Schnorchel-Erlebnis wird.



Preis: 6.935 EUR für die Walhai-Exkursion inklusive Verpflegung und Crew



Für Genießer: Beauty für den Mann

Speziell auf männliche Bedürfnisse ist auch die 75-minütige Behandlung „Skin Energiser“ im Serenity Spa der Insel ausgerichtet. Das Treatment ist eine besondere Gesichtsbehandlung, die durch Dämpfe und Extraktion die Zeichen des Alterns, Hauttrockenheit und müde Augen bekämpft. Die dynamische Gesichtsmassage fördert die Durchblutung und das Wohlfühlprogramm komplettiert sich durch eine Kopf- und Fußmassage.



Preis: 160 EUR für die Skin Energiser Behandlung

