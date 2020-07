Pressemitteilung BoxID: 806207 (Badischer Fußballverband e.V.)

Saisonstart der Meisterschaftsrunden und bfv-Rothaus-Pokal 2020/21

Der Spielausschuss des Badischen Fußballverbandes hat die Planungen für die kommende Saison 2020/21 weiter vorangetrieben. Der verbindliche Rahmenterminka-lender (RTK) wird schnellstmöglich veröffentlicht, sobald die RTK der übergeordneten Spielklassen feststehen.



Nach dem Mannschaftsmeldetermin am 30.06. ergeben sich in den Verbandsstaffeln der Her-ren folgende Staffelstärken:



• Die Verbandsliga Baden mit 18 Mannschaften, jedoch mit einem 16er Schlüssel, da der TSV Wieblingen und der VfB Gartenstadt nach dem Meldetermin zurückgezogen haben und somit als erste Absteiger aus der Verbandsliga 20/21 feststehen.



• Die Landesliga Odenwald mit 19 Mannschaften, hier hat der FV Lauda das Aufstiegs-recht in die Verbandsliga nicht angenommen und spielt weiterhin in der Landesliga Odenwald. Auch der 2. Platzierte TSV Oberwittstadt hat verzichtet.



• Die Landesliga Rhein-Neckar mit 19 Mannschaften.



• Die Landesliga Mittelbaden mit 17 Mannschaften, hier haben Espanol Karlsruhe und der TSV Grunbach nicht gemeldet und spielen deshalb in der Saison 2020/21 auf Kreis-ebene.



Demnach erfolgt der offizielle Saisonstart für die Meisterschaftsrunde der Verbandsliga am Wo-chenende 05./06. September. Der verbindliche Rahmenterminkalender für die Saison 2020/21, der die einzelnen Spieltage vorsieht, wird dann festgelegt, wenn die Rahmenterminkalender der übergeordneten Spielklassen veröffentlicht sind.



In der Übersicht

Staffeln mit 19/20 Mannschaften Herren (29./30.08.20 als Vorschlag)

Staffeln mit 17/18 Mannschaften Herren (05./06.09.20)

Staffeln mit 15/16 Mannschaften Herren (05./06.09.20)

Staffeln mit 13/14 Mannschaften Herren (05./06.09.20)



Da die Auswirkungen der COVID19-Pandemie für die Spielplanung eine große Herausforde-rung darstellen, wird zunächst den Vereinen in Staffeln mit 19/20 Mannschaften und somit 38 Spieltagen ein alternatives Spielmodell mit einer geringeren Anzahl an Spieltagen zur Mei-nungsbildung vorgestellt. Der Spielausschuss hat sich dabei aus den verschiedenen Varianten mehrheitlich für ein Modell mit Einfachrunde und anschließender Auf- und Abstiegsrunde mit max. 28 Spieltage als Alternative ausgesprochen.



Bei der Entscheidung für ein alternatives Spielmodell ist auch hier der Starttermin am 05./06.09. vorgesehen. Am Dienstag, 07.07.2020 finden entsprechende Konferenzen mit den Mannschaften der beiden Landesliga 19er Staffeln zur Meinungsbildung statt.



Das Saisonende 2020/21 wurde auf das Wochenende 12/13.06.2021 festgelegt.



Die Termine für die Staffeltage werden dann festlegen, sobald die Staffeltage der Regionalliga und der Oberliga fix sind. Das Gleiche gilt für die Schlüsselzahlen.



Planung der Pokalwettbewerbe

Für den bfv-Rothaus-Pokal 2020/21 wurde die erste Runde auf den 01./02.08., die zweite Runde auf den 08./09.08., die dritte Runde auf den 15/16.08 das Achtelfinale auf den 22/23.08.2020 und das Viertelfinale auf den 29./30.08.2020 festgelegt. Die Auslosung zu diesem Wettbewerb erfolgt am 13.07.20 um 19.00 Uhr als Online-Übertragung (Facebook live auf unserem Facebook- Kanal www.facebook.com/badfv).



Im bfv-Rothaus-Pokal 2019/20 stehen noch ein Halbfinale und das Endspiel aus, mit dem Ziel den Wettbewerb sportlich zu beenden. Die genaue Terminierung ist abhängig von der endgültigen Meldefrist zum DFB Pokal 2020/21, die derzeit noch nicht bekannt ist. Möglich ist allerdings, dass die ausstehenden beiden Partien im bfv-Rothaus-Pokal 2019/20 parallel zu den ersten Runden der Pokalsaison 2020/21 ausgespielt werden.



Die Kreispokalwettbewerbe 2019/20 werden individuell festgelegt, jedoch nicht vor dem 22.08.2020, da eine entsprechende Vorlaufzeit eingeplant werden muss und auch eine Überschneidung mit den Verbandspokalwettbewerben 20/21 vermieden werden soll.





