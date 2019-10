Pressemitteilung BoxID: 770378 (Badischer Fußballverband e.V.)

Badische U16-Juniorinnen sind Süddeutsche Meisterinnen!

Nach Platz 3 im Vorjahr bejubelten die badischen U16-Juniorinnen beim SFV-Pokal in bayrischen Oberhaching in diesem Jahr die Süddeutsche Meisterschaft.



Am Donnerstag baten die Gastgeberinnen aus Bayern die badische Auswahl zum Turnierauftakt zum Duell. Den 0:1-Pausenrückstand drehte das Team von Auswahltrainer Horst Haselmann verdient in einen 2:1-Erfolg. Auch im zweiten Spiel gegen Hessen siegten die bfv-Mädels – diesmal souverän mit 3:0. Gegen die Konkurrenz aus Württemberg setzte sich unsere U16 mit 2:1 durch. In der letzten Partie gegen die südbadischen Nachbarinnen zog Team Baden mit 0:1 den Kürzeren, was den Turniersieg jedoch nicht mehr gefährdete.



Das stolze Trainer- und Betreuerteam um Coach Haselmann war sich einig: „Die ersten drei Spiele waren überragend. Beim letzten war dann der Druck war, weil wir den Turniersieg schon in der Tasche hatten. Trotz der Niederlage zum Abschluss sind wir total stolz auf unsere Mädels!“

