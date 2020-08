Pressemitteilung BoxID: 812769 (Baden Racing GmbH)

BADEN RACING: Begrenzte Ticketzahl für die Große Woche online zu kaufen

Für die fünf Renntage der Großen Woche vom 5. bis 13. September auf der Galopprennbahn Baden-Baden · Iffezheim ist eine begrenzte Anzahl von Tickets im freien Kauf erhältlich. Eintrittskarten in zwei Kategorien können ab Samstag, 29. August, 10:00 Uhr online bei Ticketmaster erworben werden.



„Wir freuen uns, dass uns je nach Renntag wenigstens zwischen 100 und 300 Tickets zur Verfügung stehen“, sagt Baden-Racing-Geschäftsführerin Jutta Hofmeister. „Verkauft wird, so lange der Vorrat reicht.“ Wegen der Corona-Auflagen sind in Baden-Württemberg an jedem Renntag nur maximal 500 Zuschauer zugelassen, darunter Aktive, Besitzer und Sponsoren.



Zwei Kategorien zu kaufen



Die Kategorie Platzkarte beinhaltet den Einlass auf das Rennbahngelände, freie Sitzplatzwahl auf der Iffezheimer Tribüne und den nummerierten Sitzplätzen der Sattelplatztribüne sowie freies Parken auf den Allgemeinen Parkplätzen. Die Karte kostet pro Renntag 40 Euro. Auf dem Rennbahngelände sind Wettschalter geöffnet, und es stehen ein Getränke- und Bratwurststand zur Verfügung.



Die Kategorie VIP-Ticket beinhaltet einen Sitzplatz im Champions-Club oder im Longines-Club auf der Bénazet-Tribüne, Champagner-Begrüßung, VIP-Catering und alle Getränke während des Renntages (Öffnungszeiten eine Stunde vor dem 1. Rennen bis eine Stunde nach dem letzten Rennen) sowie Parken auf VIP Nord. Das Ticket kostet 110 Euro. Im Champions- und Longines-Club sind Wettschalter geöffnet.



Den direkten Ticketmaster- Link finden Sie hier: https://www.ticketmaster.de/artist/galopprennbahn-baden-baden-tickets/1011497?brand=de_galopprennbahn_baden_baden&camefrom=va_de_badenracing



Restplätze in der Brenners Lounge



Das Brenners Park-Hotel & Spa, langjähriger Partner und Sponsor der Galopprennbahn Baden-Baden-Iffezheim hat die Möglichkeit, in der Großen Woche 2020 ein eigenes kleines Gäste-Kontingent in der Brenners-Lounge auf der Rennbahn anbieten zu können. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften und Maßnahmen der Corona-Verordnung gibt es für einige Renntage noch Restplätze, die ausgeschöpft werden können.



Reservierungsanfragen ausschließlich direkt über das Brenners Park-Hotel & Spa unter der Rufnummer 07221 900-803 oder per E-Mail an reservations.brenners@oetkercollection.com

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (