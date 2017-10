Erstflug der Pobeda Airlines zwischen Moskau (VKO) und Karlsruhe

Mit Wasserfontänen der Flughafenfeuerwehr wurde der aus Moskau ankommende Flug DP 815 der neu am FKB operierenden Fluggesellschaft Pobeda Airlines, mit 180 Fluggästen an Bord heute am Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) feierlich empfangen.



Nach der Landung durchschnitt die Crew dieses Erstfluges gemeinsam mit Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung und weiteren Ehrengästen unter großem Beifall das Pobeda Airlines Band. Als Willkommenspräsent erhielt die Crew FKB-Schlüsselbänder mit einem kleinen, für die Region typischen, Schwarzwälder Bollenhut und durfte sich über das traditionelle Brot und Salz Gastgeschenk freuen.



Eine Besonderheit und auch auf dem Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) erstmalig praktiziert war dann noch die anschliessende Weihe des Flugzeugs durch einen orthodoxen Priester.



Um 15:40 Uhr hiess es dann schon wieder „ready for take off“ und der Pobeda Airlines Flug DP 816 startete mit 160 Passagieren an Bord zurück nach Moskau.



Nach diesem erfolgreichen Erstflug, freute sich Baden-Airpark Geschäftsführer Manfred Jung „Der Flughafen Karlsruhe / Baden-Baden ist Verkehrsinfrastruktur für die Region und es ist uns als Betreiber wichtig, Flugverbindungen anzubieten, die den Kontakt und den Austausch zwischen den Menschen unterschiedlichster Kulturen ermöglichen und damit das Verständnis füreinander fördern. Durch die neue Anbindung nach Moskau ist hier nun ein weiterer großer Schritt getan, denn Sotschi die Partnerstadt Baden-Badens und Karlsruhes Partnerstadt Krasnodar sind ab sofort wesentlich schneller zu erreichen.“



Die Fluggesellschaft Pobeda Airlines, eine hundertprozentige Tochter der staatlichen Aeroflot, wird ab heute neu jeweils dienstags, donnerstags und sonntags nonstop ab Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) nach Moskau-Vnukovo (VKO) fliegen.



Über das dortige Drehkreuz gibt es dann attraktive Umsteigeverbindungen z.B. nach Sotschi, der Partnerstadt von Baden-Baden.



Zum Einsatz kommt eine moderne Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen.



Buchbar sind die Flüge ab sofort unter www.pobeda.aero.

