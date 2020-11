In diesem Jahr ist alles anders. Das hat das Team der AXICA jedoch nicht davon abgehalten, weiter am großen Ziel zu arbeiten und noch nachhaltiger zu werden. Im Gegenteil: Die veranstaltungsarme und -freie Zeit wurde dazu genutzt, die internen Prozesse kritisch zu durchleuchten und zu optimieren, mit LieferantInnen und PartnerInnen intensiv ins Gespräch zu kommen und weitreichende Veränderungen anzustoßen.



Viele kleine Puzzlesteine wurden vom Team in Küche, Büro und Veranstaltungsflächen bewegt und dokumentiert. Das führte dazu, dass die Beurteilung im Audit von visitBerlin als „High Performer“ bestätigt und sogar höhere Punktzahlen erreicht werden konnten.



Alexandra Beck, Nachhaltigkeitsbeauftragte der AXICA, ist sich sicher: „Nur weil das gesamte Team mitgezogen hat, konnten wir uns steigern. Ich bin sehr beeindruckt, wie unsere Mitarbeitenden in allen Bereichen die Köpfe zusammengesteckt und Ideen entwickelt haben, um die AXICA noch nachhaltiger zu machen. Lebendige Beispiele sind unsere neuen Bio-zertifizierten Brötchen und Brote, unsere Video-Aktion zum Diversity Day, der Verzicht auf Kundengeschenke zu Gunsten von Baumspenden an Plant for the Planet, die Mitgliedschaft bei den Green Chefs, eine Investition in die „Ursprung-Fischaktie“, die ausschließliche Nutzung der Fair Trade Schokolade von Original Beans, Nachschub für Kochjacken aus recyceltem Meeresplastik, Tischsets aus kompostierbarem Steinpapier, die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitenden zu Hygiene-Experten, Protokollmanagerinnen, Ausbildungsfachkräften und noch vieles mehr.“



Mit „Sustainable Meetings Berlin“ stellt visitBerlin die nachhaltige Entwicklung der Berliner Veranstaltungsbranche in den Mittelpunkt. Grundlage für das Audit ist ein umfangreicher Kriterienkatalog, der alle Bereiche der Nachhaltigkeit umfasst. Als „Sustainable Meeting Partner“ musste die AXICA im Rahmen des Audits ihre Nachhaltigkeitsperformance daher in den folgenden vier Feldern vorweisen: Governance, Risk & Compliance / Wirtschaft / Umwelt / Gesellschaft. Das Ergebnis des Audits: Die AXICA ist einer von nur 21 in Berlin auditierten Betrieben und als „High Performer“ auf der Webpage https://convention.visitberlin.de/sustainablepartner gelistet.



Weitere Informationen zur AXICA Nachhaltigkeit finden sich auf der Website: https://axica.de/nachhaltigkeit.html

(lifePR) (