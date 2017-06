Frischer Wind für Feinschmecker

Genießer aufgepasst: Nach einer umfassenden Renovierung öffnet das Restaurant Olivier im AVANI Avenida Liberdade Lisbon Hotel in der portugiesischen Hauptstadt ab sofort wieder seine Türen. Das neue Design überzeugt mit warmen Tönen wie Orange und Gold, Holzböden und Mosaik-Glasfliesen. Die umgestaltete Außenterrasse wird von Oliven- und Ficus-Bäumen umrahmt und lädt Hotel- und externe Gäste zum Frühstück, Lunch oder Abendessen ein. Der Portugiese Olivier da Costa, Chefkoch und Namensgeber wartet mit mediterranen Klassikern sowie Pasta mit regionalen und saisonalen Zutaten auf. Dabei kreiert der landesweit bekannte da Costa gerne neue und innovative Gerichte wie Risotto mit grünem Spargel, Trüffel und Käse von den Azoren. Durch die direkte Lage an der Avenida Liberdade sind das Restaurant und das Hotel der ideale Ausgangspunkt, um die typisch portugiesischen Viertel wie Bairro Alto und Chiado zu entdecken. Die Übernachtungspreise beginnen bei 138 Euro für das Doppelzimmer mit Frühstück im Olivier. Reservierungen werden per E-Mail unter lisbon@avanihotels.com entgegengenommen. Weitere Informationen finden sich unter www.minorhotels.com/de/avani/lisbon.

AVANI Hotels & Resorts

Die AVANI Hotels & Resorts wurden 2011 von Minor Hotels als Ergänzung ihrer Fünf-Sterne-Marke Anantara ins Leben gerufen. "AVANI" bedeutet in Sanskrit "Erde" und bezeichnet den entspannten Komfort, unaufdringlichen Stil sowie die Liebe zum Detail, die das Hotelkonzept ausmachen. Derzeit zählen 18 Häuser in Thailand, Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, auf den Seychellen, in Mosambik, Botswana, Lesotho, Namibia, Sambia, den Vereinigten Emiraten und nun Portugal zum Portfolio der aufstrebenden Hotelmarke. Weitere Expansionen in Asien, im Indischen Ozean sowie im Nahen Osten sind geplant.



www.avanihotels.com

