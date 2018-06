Nachbericht der Automobilia Auktion Mai 2018

Rund 1000 Bieter beteiligten sich aktiv an der ersten großen Auktion des Jahres 2018. Nie zuvor waren so viele Gebote übermittelt worden und auch die Anzahl an Neukunden übertraf alle Erwartung. Der „Racing Only“-Katalog sorgte mit spannenden Bietergefechten und hohen Zuschlägen für Furore!



Die Auktion startete Freitagmorgen um 9.30 Uhr und endete nach zahlreichen Bietergefechten um 21.00 Uhr abends. Highlights des ersten Auktionstages waren unter anderem:

- Lot: 2 Christophorus Ausgaben 1 bis 9 gebunden 8.600,-€

- Lot: 1854 Ferrari Farbkarte 50er / 60er Jahre 16.500,-€

- Lot: 1943 Privatalbum von Laura Ferrari 25.500,-€

- Lot: 2538 Porsche 911 F Modell Sportsitz 3.500,-€



Die Auktion am Samstag begann mit dem Sonderkatalog „Racing Only“. Wie erwartet, war das Interesse an den rund 1.000 Lots groß. Rekordpreise erzielten hier:

- Lot: 5153 1934 Klausen Rennen Plakat 16.000,-€

- Lot: 5813 Porsche Carrera 6 Holz Modell 10.000,-€

- Lot: 5867 Porsche 917 Einspritzpumpe 45.000,-€

- Lot: 5871 Ferrari Biondetti, signiertes Foto 9.000,-



Nach einer kurzen Pause startete um 15.00 Uhr der zweite Teil des Automobilia Kataloges und rundete mit vielen Konvoluten und interessanten Einzelteilen das Auktionswochenende ab. Besonders hervorzuheben sind hier zum Beispiel:

Lot: 3214 Ferrari F50 Reparaturanleitung 500,-€

Lot: 3614 Kühlerfigur "Coq Nain" von René Lalique 1.450,-€

Lot: 3656 Porsche 959 Pressemappe 700,-€

Lot: 3666 1970 Porsche Fuchs Felgen 800,-€



Die nächsten Auktionstermine:

Online Auktion 6.-22. Juli 2018

Große Herbstauktion am 16./17. November 2018

info@automobilia-ladenburg.de

Tel.: 0049(0)6203957776

Mobil: 0049(0)15233772573

